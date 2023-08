Impatto violento sulla variante. Cinque giovani feriti, tre gravi

Impatto violento sulla variante. Cinque giovani feriti

Un violento impatto in curva della variante con un pesante bilancio di feriti. Sono cinque i giovani rimasti feriti, tre dei quali in gravi condizioni, conseguenza del terribile incidente avvenuto nella tarda serata di ieri all’uscita della Variante Anas a Santa Maria Capua Vetere che aggrava il bilancio dei feriti negli incidenti stradali in Campania.

L’incidente

Un veicolo, con a bordo cinque ragazzi, per cause da accertare, sarebbe uscita di strada impattando nella curva dell’ultimo tratto dell’arteria prima di entrare nel centro di Santa Maria Capua Vetere.

I soccorsi

Un punto critico visto l’elevato numero di incidenti registrati, anche piuttosto gravi. I soccorritori hanno riscontrato difficoltà nell’assistere i ragazzi visto che per tutti e cinque si è reso necessario il trasporto in ospedale. Tre sono stati trattenuti e per uno in particolare la situazione è clinicamente delicata. Lo riporta Edizione Caserta.

RED