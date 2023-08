Pagani. Interventi di manutenzione a Parco Arancio

Parco Arancio, in attesa della conclusione della procedura per la vendita di 16 appartamenti il Comune programma 300mila euro di interventi per la manutenzione dell’area per i prossimi tre anni. Il parco residenziale ha bisogno ancora di lavori strutturali e Palazzo San Carlo accorre per risolvere tali problematiche prima che si concluda l’iter per la vendita. La dichiarazione di dissesto economico nel 2019 ha imposto al Comune di Pagani di privarsi di diversi immobili di proprietà al fine di incamerare somme strategiche fondamentali per il rientro economico. Tra le “vittime sacrificali” è finito così tutto il comparto di Parco Arancio, che conta oltre un centinaio di appartamenti in totale.

Previsioni di cassa

Una previsione di cassa ultra milionaria per l’Osl e l’Ente, che però deve tutelare la salute e la vivibilità dei residenti dell’area, che negli ultimi anni hanno chiesto un piano di manutenzione ordinario finora inesistente. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco e in particolare il vicesindaco Augusto Pepe hanno così avviato un’opera di ristrutturazione destinata a continuare anche nei prossimi mesi.

La manutenzione

“Finché l’iter non sarà concluso, sarà nostra premura continuare a intervenire sulla manutenzione di Parco Arancio per permettere ai residenti di poter vivere senza nessun particolare problema” aveva spiegato l’assessore delegato al patrimonio e alla manutenzione Augusto Pepe. La giunta comunale ha così approvato nei giorni scorsi un nuovo programma economico per il triennio 2023-25 dal valore di circa 300mila euro, somme che sono state già utilizzate proprio in queste ore per via di guasti strutturali. Poco più di 5mila euro sono stati riservati a lavori di somma urgenza conseguenti alla rottura della tubazione adibita alla raccolta delle acque reflue di una palazzina presente nel parco. Risorse che sono comunque in parte coperte dai canoni che attualmente ancora riscuote l’ente, in un’altra diatriba prolungatasi per diverso tempo ma ormai risolta.

Garanzie

“Bisogna garantire vicinanza e noi lo faremo finché non sarà completata la dismissione attraverso l’Osl” sono state le parole di Pepe, che ovviamente rispetto all’ultimo bando di gara per la vendita di 16 appartamenti attende la conclusione dell’avviso pubblico al 31 agosto e le successive operazioni dell’organo straordinario di liquidazione.

Alfonso Romano