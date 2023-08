Sant’Antonio Abate. Una Passeggiata da Favola al Parco Naturale weekend dedicato ai più piccoli

La sindaca Ilaria Abagnale: “Saluteremo l’estate con i personaggi delle Avventure di Pinocchio”

L’evento

Allestimenti, racconti dal vivo, intrattenimento e spettacoli itineranti per trasportare bambini e adulti nelle Avventure di Pinocchio. Sabato 26 e domenica 27 agosto, dalle 18 alle 22, il Parco Naturale di Sant’Antonio Abate ospiterà “Una passeggiata da Favola”, due serate alla riscoperta delle avventure del burattino più famoso di tutti i tempi, protagonista del racconto di Carlo Collodi.

Le dichiarazioni della Sindaca

“Il prossimo weekend – afferma Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate – due personaggi della favola di Pinocchio parleranno ai bambini, indicando loro la strada maestra. In occasione del loro rientro fra i banchi di scuola, il Grillo Parlante, voce della coscienza, e il saggio Geppetto, con il suo buonsenso, cercheranno di orientare i più piccoli verso le scelte giuste. L’obiettivo di questo evento è far divertire i bambini e gli adulti, ma anche far riflettere i più piccoli sui passi che muoveranno nel meraviglioso percorso della vita”.

L’organizzazione

L’evento è stato organizzato dai gestori del chiosco del Parco Naturale in collaborazione con il Comune di Sant’Antonio Abate, con allestimenti, personaggi, spettacoli e ambientazioni che trasformeranno i giardini in “una passeggiata da favola”. La “mappa” disegnata dagli organizzatori prevede una decina di punti in cui si incontreranno i vari personaggi della favola. Come Pinocchio, il pubblico sarà coinvolto lungo il percorso del Parco: dall’incontro col Gatto e la Volpe, al temuto Mangiafuoco, la Fata Turchina, la balena e Lucignolo, passando per il Paese dei Balocchi.

“Anche per questa fine dell’estate abbiamo pensato al divertimento dei più piccoli per augurare loro un rientro a scuola da favola. Il Parco Naturale di Sant’Antonio Abate – conclude la sindaca Ilaria Abagnale – sarà di nuovo vestito di scenografie e nuove ambientazioni, ma soprattutto animato da spettacoli dal vivo e personaggi in carne ed ossa che celebreranno le Avventure di Pinocchio”.

L’ingresso è gratuito.

Sono state individuate due aree di sosta: la prima all’esterno del Parco Naturale, mentre una seconda area parcheggio si troverà in via Scafati e sarà servita da una navetta.