Scafati. Aliberti incontra gli organizzatori del “Pride”

Primo incontro tra il Sindaco Pasquale Aliberti e il Comitato “Scafati Pride”. Il corteo partirà sabato 16 settembre alle ore 17:30. Ancora da sciogliere alcuni nodi su arrivo corteo, Patrocinio del Comune e su un non meglio identificato “rispetto del decoro”.

L’incontro

Si è svolto oggi il primo incontro tra il Sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti e il Comitato organizzatore delle “Scafati Pride 2023”, rappresentato da Antonello Sannino per il Coordinamento Campania Rainbow e Pride Vesuvio Rainbow e Gianmarco Silvano per CortoCircuito Scafati. Dopo le polemiche di questi giorni sulla possibile mancata “concessione” da parte del Sindaco a svolgere l’evento e la convocazione, arrivata in queste ultime ore, per la stessa giornata di un pellegrinaggio verso Pompei per la famiglia, promosso da “Rinnovamento per lo Spirito”, finalmente oggi c’è stato l’atteso e più volte richiesto confronto con il Sindaco e l’amministrazione.

La volontà degli organizzatori

“Come comitato organizzatore abbiamo confermato la nostra ferma volontà di svolgere il Pride giorno sabato 16 settembre a Scafati e abbiamo invitato l’Istituzione comunale e il Sindaco a patrocinare l’evento e a prenderne parte. Il Sindaco ha dichiarato la piena volontà da parte dell’amministrazione comunale a fare in modo che i due cortei, quello verso Pompei per il pellegrinaggio e il Pride, possano essere entrambi serenamente ospitati in città” dicono gli organizzatori.

Assemblea pubblica domani

Il Comitato organizzatore (Pride Vesuvio Rainbow, ALFI le Maree, Coordinamento Campania Rainbow, CortoCircuito, Casa del Popolo Scafati, ANPI, ARCI e LIBERA) si riunirà in una assemblea pubblica domani, alle ore 19:00, presso la Casa del Popolo di Scafati, in Piazza Vittorio Veneto, per definire il luogo dell’arrivo del corteo, il programma della giornata e il calendario degli eventi che precederanno il Pride del 16 settembre, ultimo in Italia, insieme al Brianza Pride, dell’ONDA Pride 2023. L’assemblea pubblica, come sempre, è aperta a tutti e tutte e al contributo costruttivo di ogni associazione o singolo/a cittadino/a.

Riserve sul patrocinio morale

Nessuna novità invece sul fronte del riconoscimento del Patrocinio morale da parte del Comune di Scafati, patrocinio già riconosciuto dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dalla città Metropolitana di Napoli, dal Comune di Napoli, il Comune di Pompei da decine di altri comuni campani, così come si attendono chiarimento su un’annunciata delibera sul “rispetto del decoro” per il giorno dello Scafati Pride.

Alfonso Romano