Nocera Inferiore. D’Angelo: “Consorzio non ha poteri di controllo ambientale”

“Il Consorzio di Bonifica, ai sensi della L.R.n.4/2003, non è titolare di alcun potere autorizzativo e/o di controllo in materia ambientale nei confronti di soggetti pubblici e privati anche relativamente agli scarichi di acque nei canali consortili; l’Ente si limita, infatti, a valutare la sola compatibilità idraulica degli scarichi delle acque reflue depurate e/o meteoriche e la corretta realizzazione delle opere d’arte necessarie per effettuare lo scarico nei canali di bonifica; può unicamente effettuare una attività di monitoraggio, che svolge regolarmente con la costante ed efficace opera degli agenti della polizia idraulica consortile, segnalando presunte anomalie nella qualità dei reflui scaricati, la cui effettiva difformità dalle tabelle allegate al D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. dovrà essere poi accertata, con opportune analisi chimico fisiche e batteriologiche dalle autorità competenti in materia (Comuni, Arpac, Regione Campania, etc.), a cui spettano anche gli eventuali e successivi provvedimenti repressivi e di revoca dell’autorizzazione allo scarico”, lo sottolinea in una nota il presidente del consorzio di bonifica Rosario D’Angelo.

Chiarimenti necessari

I suoi chiarimenti giungono “in relazione ad alcuni video/post pubblicati a mezzo social media Facebook, riportanti affermazioni non veritiere e altamente diffamatorie nei confronti dell’amministrazione e dell’operato del Consorzio”. Scrive: “Il Consorzio, deputato alla manutenzione e gestione della piattaforma di opere pubbliche di bonifica, subisce il fenomeno dell’inquinamento dei canali consortili, che comporta, tra l’altro, un abnorme aumento dei costi delle lavorazioni dovuto allo smaltimento in discariche autorizzate dei fanghi di dragaggio rimossi. Relativamente al video del 16 agosto scorso girato sul canale Fosso Imperatore, relativo al riferito malore di operaio consortile a causa delle condizioni lavorative a cui il Consorzio avrebbe costretto l’operaio, si fa presente che l’Amministrazione, chiesti immediati chiarimenti al relativo capo settore e allo stesso dipendente, suo malgrado coinvolto, è stata messa al corrente che si è trattato di un malessere dovuto a mere condizioni passeggere di salute personale dell’operaio, il quale, peraltro, il giorno dopo era regolarmente a lavoro; va comunque segnalato che l’Amministrazione garantisce a tutti gli operai del Consorzio i necessari DPI per l’esecuzione delle lavorazioni a cui sono incaricati in piena sicurezza e, ove mai dovessero verificarsi condizioni particolari di disagio, gli stessi sono tenuti a comunicarlo immediatamente ai propri superiori per l’adozione delle conseguenti misure di salvaguardia. In ultimo, si chiarisce, semmai ce ne fosse bisogno, che la tabella relativa agli emolumenti del Presidente e dei dipendenti del Consorzio, pubblicata su di un post odierno, è relativa alle somme corrisposte dall’Ente nel corso dell’intero esercizio annuale; si evidenzia altresì che lo stipendio del Presidente è fissato da una circolare regionale e che la sua entità, com’è dato ricavarsi dalla stessa citata tabella, è pari a meno della metà della cifra a cui si fa riferimento nel post. L’Amministrazione consortile, in ragione dei continui attacchi mediatici fondati su fatti e circostanze del tutto prive di fondamento e altamente diffamatori, si riserva di adire le vie legali a tutela dell’immagine e dell’operato dei vertici e del personale consortile tutto”.

