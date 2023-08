Pagani. 1,5 milioni di euro per la manutenzione di strade ed edifici

L’amministrazione comunale De Prisco programma la manutenzione di strade ed edifici pubblici fino al 2025, al centro un finanziamento di circa un milione e mezzo di euro. La somma ripartita in egual modo darà la possibilità a palazzo San Carlo di mettere in campo nei prossimi mesi una serie di interventi di restyling sul territorio, affidandosi a fondi strategici anche in vista di possibili emergenze. La giunta del sindaco Lello De Prisco negli scorsi giorni ha ratificato gli accordi quadro per i piani di manutenzione sia delle strade comunali che degli uffici pubblici, in un documento che ha visto il lavoro attivo dell’assessore delegato nonché vicesindaco Augusto Pepe . Le delibere permetteranno alle opere del caso di essere affidate direttamente a un solo operatore economico, mentre le manutenzioni delle stesse verranno appaltati mediante la stipula di singolari contratti, regolamentando quindi i futuri accordi dell’ente.

Una metà dei fondi destinata alla manutenzione stradale

Metà dei fondi, 750 mila euro, saranno dedicati alla manutenzione delle strade, uno dei temi di maggiore sensibilità per i paganesi, che da anni lamentano manti pieni di buche a limite della praticabilità. Si provvederà così alla fresatura e bitumazione dei pavimenti stradali, provvedendo alla pulizia degli stessi tratti da detriti, rimozione di vecchie basole e pavimentazione in cubetti con finitura a spacco in alcune strade considerate dal portato storico. Oltre che all’aspetto più infrastrutturale, l’amministrazione ha già ipotecato anche somme dedicate a una riqualificazione generale della segnaletica orizzontale che sarà completamente spazzata via dai cantieri.

Gli edifici

Ragionamento simile vale per i 750 mila euro riservati alla manutenzione degli edifici di proprietà comunale, da palazzo San Carlo alle strutture sociali, sportive e tante altre proprietà. L’obiettivo, come nel caso dei già deliberati lavori di riqualificazione di palazzo Sant’Alfonso, mirano a garantire lavori di manutenzione e di cura di possibili cedimenti di impianti come cornicioni e intonaco. Un lavoro certosino: «Questi accordi quadro – dichiara l’assessore Pepe – danno la possibilità all’ente di programmare un piano di intervento a medio termine e con una burocrazia che non rappresenterà più un ostacolo temporale». L’amministrazione De Prisco vuole dare una risposta definitiva al tema manutenzione: «Nonostante il dissesto economico continueremo a costruire strategie di intervento a largo respiro, e ne abbiamo molto bisogno viste le necessità della città di Pagani. Questi accordi sono frutto di un lavoro lungo e lungimirante».

Alfonso Romano