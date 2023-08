Angri. Contenitori indumenti usati, Calabrese: “presto la rimozione”

Decoro e pulizia delle strade. “Siamo pronti alla rimozione dei contenitori porta indumenti dal centro cittadino. La visione quotidiana delle razzie che vengono fatte nei punti di conferimento ci costringe a rivedere la distribuzione dei contenitori sul territorio” dice l’assessore delegato alle politiche ambientali Ciro Calabrese.

Ricollocazione controllata

Quelli che resteranno sul territorio dovrebbero essere ricollocati nelle zone meno esposte e video sorvegliate per evitare atti di razzia e di illeciti conferimenti. Punti particolarmente esposti alla razzia serale sono quelli di Corso Italia, Via Alveo Sant’Alfonso e Viale Lazio e, frequente, a prendere d’assalto i contenitori sono cittadini extra comunitari alla ricerca del ‘panno giusto’ e una volta rovistato non ripongono nei sacchetti gli indumenti scartati, alimentando anche il conferimento illecito di altri tipi di rifiuti, molti dei quali ritenuti ingombranti.

Il flop del “Muro della gentilezza”

Qualche anno fa l’assessore alle politiche sociali Maria D’Aniello promosse il “Muro della Gentilezza” a Piazzale Lazio in un locale comunale, pensato appositamente per chi necessitava di ‘indumenti donati’, ma ben presto però la raccolta subì un inspiegabile rallentamento fino a essere abbandonata per altre forme di sostegno e anche in tale occasione lo spazio di raccolta è diventato ricettacolo di conferimenti di ogni genere di rifiuti.

Michelangelo Apuzzo