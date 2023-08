Castel San Giorgio. Due giorni di spettacoli e animazione per tutte le età

A Castel San Giorgio una due giorni di spettacoli e animazione per tutte le età.

Arriva anche Nostalgia ’90, lo show che sta infiammando le piazze d’Italia.

Castel San Giorgio si prepara ad una due giorni di eventi allestita dall’amministrazione comunale nell’ambito delle manifestazioni estive.

«Saranno due bellissime serate all’insegna del divertimento e dell’allegria per grandi e piccini-annuncia il sindaco Paola Lanzara-.

Si parte mercoledì 30 agosto con l’animazione Madagascar ed i gonfiabili per tutti i bambini. In Piazza Martiri d’Ungheria sarà allestito anche il mercato della Coldiretti con i prodotti tipici del nostro comprensorio.

A seguire la musica del noto rapper partenopeo Ntò.

Giovedì 31 agosto sempre in piazza Martiri D’Ungheria arriva il grande ed attesissimo spettacolo “Nostalgia

’90”.

Un dj set esplosivo che ci riporterà negli anni ’90 con ballerine, effetti speciali, animazione e un’ambientazione unica nel suo genere. Un viaggio intenso nel bellissimo mondo degli anni ’90 per rivivere una serata piena di ricordi ed energia.

Grazie ad un grande lavoro di squadra offriremo ai nostri concittadini e a quanti vorranno venire a Castel San Giorgio, una due giorni davvero entusiasmante. Grazie al vice sindaco Giustina Galluzzo, all’assessore Domenico Rescigno, all’assessore Antonia Salvati e al consigliere Aniello Gioiella per aver contribuito in maniera determinante all’organizzazione degli eventi, ma anche a tutta l’amministrazione che sono fiera di guidare.

Aspettiamo tutti in piazza per due serate davvero memorabili»-ha concluso il primo cittadino Paola Lanzara.

Dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto grazie al concerto di James Senese svoltosi a chiusura dei festeggiamenti in onore di San Rocco, patrono della città, Castel San Giorgio si appresta a registrare il tutto esaurito ed a chiudere il mese di agosto con altri due grandi eventi.