Muore in moto poco prima di diventare papà

Doveva diventare papà a breve, ma il destino è stato crudele con Lui. Terribile sorte per un 48enne di Calvi Risorta, morto ieri in un incidente avvenuto sull’Appia nel tratto compreso tra Vitulazio e Capua nel casertano.

L’impatto

Il 48enne era in sella alla sua moto, una Yamaha, quando, per cause da accertare si è scontrato con un furgone in fase di manovra all’ingresso di un noto cash and carry. Il corpo del 48enne è dopo i rilevi del caso è stato trasferito all’istituto di medicina legale di Caserta per l’esame autoptico, come riporta Edizione Caserta.

La beffa del destino

Il 48enne era rientrato da poco a Calvi Risorta, nella frazione Visciano, dopo un lungo periodo trascorso in Svizzera per lavoro. Sarebbe diventato papà tra qualche settimana: la nascita del primo figlio era prevista, infatti, per settembre.

