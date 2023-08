Pagani. Lavori al Centro Sociale di via Alcide De Gasperi, si accelera per non perdere il finanziamento di 130 mila euro

Pagani. Lavori al Centro Sociale, è corsa contro il tempo

Centro Sociale di via Alcide De Gasperi, si accelera per non perdere il finanziamento di 130 mila euro. Le somme saranno utilizzate per lavori di efficientamento energetico. Palazzo San Carlo in queste settimane è stata molto impegnata a concludere diversi iter burocratici per attivare una serie di cantieri sul territorio. Tra gli argomenti approvati negli ultimi giorni in giunta comunale compaiono anche i lavori di efficientamento energetico del Centro Sociale, tema ricorrente per l’amministrazione di Raffaele Maria De Prisco.

La riqualificazione

L’ente a inizio mandato ha infatti immaginato un processo di riqualificazione strutturale del luogo da terminare prima del 2025, attingendo così da fondi del Ministero dell’Economia. Roma ha infatti messo a disposizione ai comuni somme verso la transizione ecologica, con particolar occhio di riguardo alla tutela e alla valorizzazione del territori, valori tutti incarnati dalla proposta paganese. I fondi messi a disposizione provvederanno all’installazione di pannelli fotovoltaici e altri strumenti di efficientamento energetico, con interventi che andranno anche a rinforzare la struttura sismica. Esiste però un limite di tempo che ha imposto un’accelerazione definitiva, anche vista la confluenza dei fondi al Pnrr. Per non perdere l’opportunità economica il ministero ha intimato l’avvio dell’opera entro il 15 Settembre.

Struttura fondamentale

«Un’opera ricercata da quest’amministrazione per aumentare il grado di sostenibilità delle strutture pubbliche cittadine, in particolar modo di un Centro Sociale destinato a essere sempre più un punto nevralgico per la cittadinanza paganese – ha dichiarato in giunta Augusto Pepe, assessore al patrimonio e vicesindaco del comune di Pagani – Abbiamo avuto naturali problemi di progettazione dovuti ad alcuni ritardi più o meno fisiologici».

Alfonso Romano