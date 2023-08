Scafati. Miasmi e sversamenti abusivi a Corso Trieste, sopralluogo Gori

Scafati. Sversamenti abusivi. Sopralluogo del gestore di rete Gori dopo i miasmi segnalati dai residenti in corso Trieste

Caos inquinamento a Scafati, anche il centro storico registra degli sversamenti abusivi, Gori e amministrazione indagano sul caso di corso Trieste. La strada che raggiunge e taglia il cuore della Scafati vecchia è stata nella giornata di giovedì investita da controllo da parte dell’ente gestore idrico, allarmato da una segnalazione dei propri condotti. Un malfunzionamento ha portato gli addetti sul posto, scoprendo così il misfatto ambientale. Sulla strada insistono infatti quattro diverse tubature, la metà di competenza dell’amministrazione comunale, lì dove si registrano presunti sversamenti industriali.

Ricerca approfondita

Aprendo il tombino ai lavoratori Gori è parso tutto subito molto evidente, visto che dalle tubature comunali erano presenti diversi materiali di scarto alimentare. Al momento del sopralluogo non sono stati visibili veri e propri atti illeciti, con l’industria del caso che non avrebbe sversato durante i controlli, ma il caso ha comunque allertato la Gori, che ha a sua volta segnalato la vicenda al nucleo ecologico delle forze dell’ordine e successivamente alla stessa amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti.

La testimonianza dei cittadini

Gli stessi cittadini del luogo raccontano di avere avuto brutte sensazioni in merito nelle ultime settimane, sia per i miasmi accusati nelle ore notturne sia per lo straordinario funzionamento delle pompe idrovore. Gli strumenti di gestione idrica sono state installate sul posto a seguito dei continui fenomeni di allagamenti che si registrano nell’area, con le pompe che tirando acque superficiali permettono così la vivibilità per la cittadinanza. Ma se d’inverno si attivano saltuariamente solo in caso d’emergenza, in questa estate i residenti hanno segnalato continui rumori derivanti dal suo funzionamento, decisamente insolito visto il periodo di siccità delle ultime settimane, ma che sottolineano la presenza di grandi portate di liquidi nel sottosuolo.

Massima attenzione

«Non c’è una sola segnalazione che non viene presa in considerazione dall’amministrazione e dal sindaco, che immediatamente si attiva per fare chiarezza con gli organi competenti e preposti. Andremo avanti fino in fondo» ha spiegato il presidente della commissione Ambiente Gennaro Avagnano.

Alfonso Romano