Coppa Italia Serie D. L’Angri convince, ai rigori supera la Gelbison

A regalare la vittoria l'errore dal dischetto di un ex protagonista della stagione dei grigiorossi, che nei novanta minuti incantano con Longo ed Ascione ma non riescono a sbloccare il risultato.

Il nuovo corso dell’US Angri guidato da Raffaele Niutta ha avuto un inizio promettente con la vittoria nel passaggio del turno preliminare di Coppa Italia Serie D. La squadra ha dovuto affrontare una sfida ad alti ritmi contro la Gelbison, e sono stati necessari i rigori per determinare il vincitore dopo una partita che è terminata a reti bianche ma che è stata caratterizzata da numerose occasioni, soprattutto per i grigiorossi.

Lotteria dei rigori decisiva

L’entusiasmo era palpabile nello stadio gremito da oltre duemila tifosi, e gli uomini di mister Stefano Liquidato hanno intrattenuto il pubblico con un gioco vivace, soprattutto grazie alla performance dell’under Ascione e al grande lavoro di bomber e capitano Fabio Longo. Nonostante le numerose occasioni create, i rossoblù allenati da Monticciolo sono riusciti a resistere e a mantenere il punteggio in equilibrio. Il momento decisivo è arrivato con l’errore dal dischetto di Vincenzo Barone, lo scorso anno punta d’ariete della squadra grigiorossa. Mister Liquidato plaude la prestazione dei suoi ragazzi in vista della prossima stagione calcistica che si prefigge obiettivi di serenità e divertimento per un popolo che ha dimostrato ancora una volta grande attaccamento all’identità del cavallino

Primo tempo

Fin dai primi minuti di gioco, l’intensità non sembrava tipica di agosto, con ritmi molto elevati che sono proseguiti fino al cooling break della mezz’ora. Il giovane talento Simone Ascione, ex Victoria Marra classe 2005, ha dato prova di sé al nono minuto, costringendo il portiere avversario a intervenire su un suo tiro pericoloso su assist di Celiento. Ascione ha continuato a mettersi in luce, intercettando un pallone in area e costringendo il portiere avversario a un intervento sulla linea di porta.

Un altro giocatore in evidenza per la squadra grigiorossa è stato il bomber Fabio Longo, che ha avuto alcune occasioni per segnare ma non è riuscito a concretizzare i suoi uno contro uno con il portiere. Anche il palo ha negato una rete a Longo su un’azione orchestrata da Marasco al minuto 36

La Gelbison ha cercato di rispondere con un’incursione sulla fascia sinistra di Casiello al 17′, che ha colpito il palo interno con un tiro potente dopo una bella galoppata e una triangolazione con Montinaro. Anche Croce ha provato il tiro su cross di Casiello al 35′, ma la sua conclusione è finita fuori.

Secondo tempo e rigori

Il secondo tempo è iniziato con un ritmo simile al primo, anche se progressivamente è diminuito, come è tipico in questa fase della stagione. Al 50′, Longo ha cercato la rete di testa, ma la difesa avversaria ha fatto di tutto per non far superare il pallone la linea di porta. La Gelbison ha risposto con Barone, subentrato nel secondo tempo, che ha messo in seria difficoltà il portiere Scarpato con alcuni tiri pericolosi, ma quest’ultimo è riuscito a deviare un tiro in angolo al 55′.

Il secondo tempo ha visto Ascione ancora protagonista al ventesimo, con un tiro a giro che ha colpito la traversa. La partita è poi arrivata ai rigori, e non senza una certa suspense per i padroni di casa guidati dalla panchina. L’Angri è riuscito a spuntarla, nonostante l’errore del primo rigore, con il portiere Scarpato che ha parato il rigore di Tumminelli e l’ex Barone che ha mandato fuori il quinto rigore.

Il prossimo avversario dell’US Angri nel torneo sarà la Nocerina, in un confronto atteso allo stadio San Francesco di Nocera Inferiore.

Le parole del presidente Niutta

“Devo fare i complimenti a questo magnifico pubblico, oggi questo passaggio del turno è dedicato ai tifosi che sono arrivati allo stadio alle quattro di pomeriggio con condizioni di grande caldo. La Gelbison è squadra pronta al ripescaggio in serie C, è un avversario di alto livello. Con Stefano Liquidato mi lega una storia, voglio una squadra che continua con voglia di giocare e di sudare la maglia” ha dichiarato il presidente Raffaele Niutta al termine della partita “Abbiamo un progetto nello specifico di due-tre anni, quest’anno vogliamo costruire le basi di qualcosa di importante ma ovviamente sono contento se sapremo dimostrare tanto anche in questa stagione. Quello che conta è onorare la società e soprattutto il pubblico. Il girone? Siamo pronti ad ogni evenienza, puntiamo a terminare il mercato con qualche ultimo colpo”. Atteso in questo senso un difensore centrale e qualche occasione magari tra under e qualche asso nel reparto offensivo.