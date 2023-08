Fiume Sarno. Via libera alla rete fognaria in otto comuni. Gori completerà i lavori e dalla Regione Campania fondi per 6 milioni di euro

Rete fognaria, buone notizie per la gestione del patrimonio idrico del bacino del fiume Sarno. La Regione Campania approva i progetti di collettamento fognario per i sub ambiti 2 e 3. Diversi comuni del vesuviano e dell’agro a partire da Sarno godranno di interventi che saranno attuati dalla Gori che permetteranno il completo collettamento fognario delle reti urbane. Interventi che diventano fondamentali per evitare sprechi di acqua ma soprattutto per gestione il fenomeno continuo di contaminazione delle acque dovuto alla mancanza di depurazione.

La mappa dei lavori

Gli uffici del governo regionale del presidente Vincenzo De Luca, a firma del responsabile ingegnere Roberto Vacca, hanno infatti finanziato i sub ambiti 2 e 3 di quasi rispettivamente 2 e 4 milioni di euro verso la conclusione delle reti fognarie di moltissimi comuni, dal versante orientale alle pendici del Vesuvio fino ai comuni di Sarno, Pagani, Nocera Inferiore, San Valentino Torio, Sant’Egidio del Monte Albino, San Marzano sul Sarno e in terza parte Angri. Una notizia cruciale sul versante ambientale e di controllo delle acque, temi tornati ciclicamente caldi in questa estate.

Realizzazione del collettamento

“Le acque civili, quelle che scarichiamo da casa nostra, contengono in minima parte agenti inquinanti che contribuiscono al fenomeno più generale di inquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Nei nostri territori ancora tanti nuclei urbani non godono del collettamento al depuratore, questa è una battaglia cruciale che necessita dell’aiuto operativo dei comuni e dei sindaci” ha spiegato Carmine Ferrara, studioso affermato sul territorio delle problematiche del bacino idrogeologico del Sarno. L’avvocato ha sottolineato come “Le aziende che scaricano direttamente nei canali saranno sicuramente più isolate, mentre quelle che sversano direttamente in fognatura potranno essere individuati più facilmente dai controlli comunali, come sempre fondamentali”.

I tre collettori di collegamento

La parte a sud dei sub ambiti, rappresentati dall’agro, è servita da tre collettori provenienti da Pagani, Sant’Egidio e Angri, i quali a sua volta beneficeranno dell’immissione in fognatura anche visti i collettamenti con i sistema di pompaggio di Sarno e San Marzano sul Sarno. La conclusione di questi interventi di completamento di rete fognaria e di collettamenti a depuratori rappresentano quindi per la Regione Campania una tappa fondamentale verso la mitigazione del rischio ecologico nella Valle del Sarno. Lì dove confluiscono le acque provenienti da oltre 40 comuni, buona parte di questi proprio senza una rete fognaria diffusa in tutti i territori di competenza.

L’obiettivo

Un aspetto che il governo regionale di De Luca ha voluto del resto sottolineare in tanti momenti pubblici e di confronto istituzionale con i comuni. In occasione dell’inaugurazione del completamento dei lavori di collettamento fognario del Canale San Tommaso lo stesso vicepresidente Fulvio Bonavitacola ha affermato l’importanza di collettamenti e reti fognarie, che si confermano tra gli obiettivi principali dell’agenda politica deluchiana.

Alfonso Romano