Fiat 1100/103 Familiare Monviso, l’unica station wagon a tre porte

La presentazione della berlina Fiat 1100/103, pietra miliare della Casa torinese caratterizzata dalla scocca portante, avvenuta al Salone di Ginevra nel 1953, aveva obbligato tutti i carrozzieri a ripensare il concetto di fuoriserie che, fino ad allora, erano state realizzate partendo dal ben più “facile” telaio separato (come quello della Fiat 1100 E). Tra questi anche la Monviso, nata nel 1944 in corso Unione Sovietica 75 a Torino per iniziativa del commendator Alessandro Casalis, particolarmente concentrato nello sfruttare l’enorme potenziale commerciale derivante dalla trasformazione delle auto in camioncini e furgoncini, ambulanze e carri funebri. Una azienda che adottava tecnologie ed accorgimenti di notevole precisione.

La Monviso bruciò tutti i concorrenti sul tempo realizzando una bella familiare sportiva, caratterizzata da sole due portiere più il portellone posteriore, con un look ispirato alle giardinette americane, con fiancata dalla doppia colorazione a simulare i pannelli di legno, più corta e più bassa della berlina da cui derivava. La costruzione dell’auto, il cui design si deve all’estro di Michelotti, venne terminata giusto in tempo per essere presentata all’apertura del Salone di Torino, il 22 aprile 1953.

Rimase esemplare unico. Le due portiere in meno, che oggi sono un elegante elemento di sportività, allora vennero giudicate penalizzanti per il potenziale acquirente di una station wagon, che era principalmente un artigiano. Ecco, quindi, che la vettura venne venduta ad un contadino di Casale Monferrato (Alessandria).

Della sportwagon ante litteram per anni se ne erano perse le tracce. E’ stata ritrovata fortunosamente dal collezionista Ermanno Africano ed è stata completamente restaurata.