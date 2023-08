Rapina a Nocera Inferiore. Commando armato irrompe nella sala bingo

Terrore a Nocera Inferiore. Un commando di 5 criminali armati di pistola e mitra sono entrati nella sala bingo e hanno rapinato 8mila euro, dileguandosi col bottino.

Il commando

È accaduto nella tarda serata di sabato scorso, quando un commando di cinque rapinatori con il volto coperto dal passamontagna è penetrato nella sala in via Napoli. Sotto la minaccia di pistole e mitra, come riferisce La Città, hanno portato via l’ingente incasso e sono scappati, facendo perdere le proprie tracce.

Un colpo studiato a tavolino

La dinamica del colpo ha evidenziato come tutto fosse stato ben studiato nei minimi particolari, scegliendo una giornata, come ogni sabato, in cui solitamente il locale è pieno di avventori.

Professionisti del crimine

La rapina, che molto probabilmente è stata eseguita da professionisti, è avvenuta senza creare particolare caos all’esterno, infatti dopo aver pianificato il colpo, hanno tenuto ben cura degli accessi, dei punti di fuga e dei tempi di eventuali reazioni dopo che sono state allertate le forze dell’ordine.