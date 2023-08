Assaliti mentre vanno in pizzeria, bandito rapina i regali

Una singolare rapina subita da una coppia di giovani. Colpo choc in pieno centro ieri sera a Marcianise. Vittima una giovane coppia che si stava recando in pizzeria per partecipare a una festa in famiglia.

I regali nel mirino

Il fatto inquietante e anche singolare sta nel fatto che la giovane aveva in mano dei pacchi regalo e sarebbero stati proprio questi ultimi ad attirare l’attenzione di uno scippatore a bordo di uno scooter. Il malvivente è entrato in azione pochi minuti prima delle 21 in via Crescenzo Grillo, cuore del centro storico di Marcianise come riporta l’online CasertaCe.

L’azione

Avvicinatosi con lo scooter alla vittima l’avrebbe strattonata allo scopo di sottrarre il pacco regalo. La giovane, benché sorpresa dall’azione, ha tentato di resistere all’azione furtiva ma sarebbe finita a terra mentre il malintenzionato si dileguava col bottino.

ReCro