Muore stroncato da un malore, nel giorno dell’anniversario di matrimonio, mentre era in spiaggia. Dalla gioia al dramma in pochi attimi per una famiglia di Afragola, durante le ferie estive. Un uomo, 81enne, è morto in seguito a un malore accusato mentre si trovava in spiaggia a Serapo di Gaeta.

Il malore

A riportare la notizia l’online latinanews.it. L’uomo era sceso in spiaggia dall’appartamento preso in affitto, a pochi passi dallo stabilimento balneare. Fatalmente tragedia si è consumata in una giornata di festa per la famiglia de l’uomo che festeggiava il 47esimo anniversario di matrimonio con la moglie.

I soccorsi

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo era entrato in acqua per un bagno quando improvvisamente sarebbe stato colto da un malore. Subito soccorso dal bagnino e portato a riva dove in poco tempo sono giunti i medici che hanno fatto il possibile salvare la vita al turista 81nne originario di Afragola, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

ReCro