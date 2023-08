Pagani. Invasione di cinghiali in via Pagliarone. Terrore tra i residenti

I cinghiali fanno capolino e spaventano i residenti del versante pedemontano. Alta l’attenzione della Protezione civile dopo le segnalazioni delle famiglie che abitano in via Pagliarone.

L’invasione

Non solo nel Cilento e nel capoluogo, i cinghiali continuano a far parlare di sé attraverso il loro moto tanto spontaneo quanto istintivo. Qualche giorno fa, infatti, sono stati avvistati nella parte più alta della città due famiglie di ungulati con a seguito le proprie cucciolate. Nonostante qualche momento di paura, i cinghiali hanno lasciato la zona urbana per tornare nelle aree più incontaminate della zona pedemontana, creando un caso che in questa prima fase è oggetto di monitoraggio da parte della Protezione civile “Papa Charlie”. «Stiamo osservando la situazione. I cinghiali che hanno attraversato le zone residenziali negli ultimi giorni, infatti, non hanno rappresentato elemento di pericolo e non hanno registrato particolari danni», ha spiegato il presidente di “Papa Charlie”, Michele Pepe – . Il grande caldo delle ultime settimane, probabilmente, ha provocato siccità nella zona montana. Questo, forse, può aver convinto gli animali a cercare ristoro in zone a loro poco congeniali».

L’ultimo avvistamento

L’ultimo avvistamento di cinghiali a Pagani risale a diversi anni fa, quando furono notati in zona Torretta: «Erano legati all’attività illecita di alcune imprese, che nella zona della Torretta sversavano resti di lavorazione animale, attirando così i cinghiali. Il caso è però rimasto isolato in città», ha concluso Pepe.

L’emergenza

I cinghiali sono animali possibilmente molto pericolosi, soprattutto in carovana e in presenza di cuccioli, ma non rappresentano un’emergenza per la cittadinanza paganese, che però ha il dovere di perseguire comportamenti corretti sul fronte ambientale. «La prevenzione è fondamentale, soprattutto in termini di pulizia. Se facciamo proliferare microdiscariche e se aumenta generalmente il degrado, i cinghiali avranno sempre più motivi per abbandonare le loro zone naturali. Per ora monitoriamo la situazione perché ci sembrano ancora dei casi isolati. Affronteremo eventualmente il tema anche con l’amministrazione comunale per ragionare di possibili iniziative da dover intraprendere» conclude Pepe.

Alfonso Romano