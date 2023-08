Sant’Antonio Abate. Ritorna il Mmiez & Sounds Beerfest

Il grande evento di chiusura estate ritorna a Sant’Antonio Abate (NA): il Mmiez & Sounds Beerfest.

Quest’anno la card è ancora più ricca e saranno sei le serate di concerti gratuiti, grandissimi ospiti sia ad aprire che a chiudere l’edizione 2023 del festival. Si parte giovedì 31 Agosto con La Maschera, il gruppo napoletano è ormai da anni certezza per musica e contenuti per gli amanti del cantautorato nostrano. Guidati dal leader nonché voce, Roberto Colella (già special guest nella scorsa edizione), faranno cantare e ballare tutti già alla prima sera.

Le altre serate

A susseguirsi nelle serate poi ci saranno Tony Tammaro e Gerardo Amarante, che porteranno la loro dissacrante qualità musicale per una risata tra amarcord, ritmi partenopei e tante risate.

Avitabile

Il maestro Enzo Avitabile, amuleto del festival e dell’organizzatore Mimmo Esposito proprietario del pub Mmiez & Sounds di Angri, è una costante di energia, di mood, di magia nell’aria quando sale sul palco con tutta la sua formazione.

Sabato 2 Settembre sarà una serata speciale la qualità artistica e chicca jazz blues del festival Giuliano Palma salirà sul palco dopo la diretta della partita Napoli – Lazio sui maxischermi all’interno del festival, per non perdersi davvero niente!

Daniele Silvestri è la traccia musicale che il Beerfest continua a portare avanti, portando nomi importanti come l’anno scorso Alex Britti, un altro cantautore romano, un altro pezzo della musica leggera italiana.

Nostalgia ’90, il 4 Settembre, farà diventare Largo Pertini una discoteca a cielo aperto, riproponendo tutte le hit dance e club degli anni ’90!

L’ultimo annuncio poi a sorpresa, arrivato proprio ieri, è l’aggiunta da una card già spettacolare di altri due artisti in una serata evento in collaborazione con End Summer Fest, a chiudere Tananai e Achille Lauro! Artisti che sono attualmente al top di tutte le classifiche musicali italiane. Cosa si può desiderare di più? 18 stand food di specialità, in rappresentanza dei migliori pub, ristoranti e pizzerie di zona con il rinnovato appuntamento con l’ospite speciale Puok Burger!

Oltre tutto questo, altra protagonista dell’evento, è la birra: oltre 10 birre speciali alla spina dedicate per tutta la durata dell’evento.

Un’organizzazione ancora più grande, ancora più strutturata anche per viabilità, parcheggi e opportunità per disabili, tutto reso possibile da una forte e stretta collaborazione tra Mimmo Esposito, le aziende partner e soprattutto il Comune di Sant’Antonio Abate. Una menzione speciale al sindaco Ilaria Abagnale, da sempre in prima linea per eventi del genere sul territorio, mirati a dar lustro e attrattiva sia al tessuto sociale che economico del territorio.

Michelangelo Apuzzo