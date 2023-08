Paura nel salernitano. Scossa di magnitudo 3.1, la gente si riversa in strada

Continua lo sciame sismico in Campania, nella giornata sono state avvertite tre scosse di terremoto. L’ultima è stata registrata a San Gregorio Magno nel territorio salernitano. La scossa ha avuto magnitudo 3.1. La gente si è riversata in strada per la paura, come riportato da Salerno Notizie.

La scossa

Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel salernitano, precisamente a San Gregorio Magno. Il terzo evento sismico in Campania è avvenuto alle 15:23 con un epicentro a 10 chilometri di profondità.

Residenti riversati in strada

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione che si è riversata in strada per capire cosa stesse succedendo. Tante le segnalazioni ai Vigili del Fuoco che hanno già iniziato un giro di perlustrazione per verificare se possa aver causato danni alle strutture e abitazioni.