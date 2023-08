Sarno. Al via la decima edizione di “Settembre Libri”

Lunedì 4 Settembre 2023, alle ore 10.00, nell’Aula Consiliare del Palazzo Municipale del Comune di Sarno, sarà presentata la decima edizione di “Settembre Libri”, con la presenza del Sindaco dott. Giuseppe Canfora, dell’Assessora alla Cultura Avv. Eutilia Viscardi, di quella agli Eventi, prof.ssa Anna Maria Della Porta, di tutta l’Amministrazione comunale e di alcuni autori.

L’evento

In quella data saranno illustrate le motivazioni dell’Amministrazione nell’organizzazione di questo evento e saranno presentate tutte le opere editoriali protagoniste della rassegna.

Nella locandina dell’evento, come per chiudere un cerchio, viene citata la frase che fu usata come slogan per la prima edizione, “…urge un pensiero folle, un progetto traumatico, un evento straordinario. In una parola, un’utopia” (Ermanno Rea)

Città che legge

E questo pensiero folle, questa utopia di quella amministrazione alle prime armi è diventata oggi una splendida realtà, una rassegna consolidata che ha regalato a Sarno il titolo di “Città che legge”, il cui successo trova riscontro nelle tante richieste di partecipazione ricevute da autori illustri e che troveranno accoglimento, nei prossimi mesi, con lo spin – off, Settembre Libri e poi… che vedrà la partecipazione attiva di tutte le scuole del territorio.

Le storie

Nella rassegna si parlerà di storie, di tradizioni, di religione, di legalità, di bambini, di ricordi, di amori, di attualità ed antichità, di antifascismo, tante le storie di donne. tante le serate dedicate alla nostra terra.

Il programma

Si parte il 5 Settembre, con il Preside e storico docente del Liceo Classico, Tito Lucrezio Caro, Antonio Caiazza, con il suo libro “Ignoranza – Conoscenza – Sapienza nel Nuovo Testamento”, si continua con un incontro dedicato alla letteratura per i bambini con la presentazione del libro di Gennaro Guida, “Animali Spaziali”, per poi passare ad un tema, l’epopea del Fiume, con la presentazione del libro di Pino Lodato “KHYGGHJE” che si svolgerà al Museo Archeologico della Valle del Sarno, con la partecipazione della Direttrice dott.ssa Serena De Caro.

Ci saranno poi una serie di presentazioni di testi dedicati a storie di donne, Carlo Vecce ci parlerà della madre di Leonardo Da Vinci, nel libro “Il sorriso di Caterina”, Nicola Esposito, storico dipendente comunale, ricorderà le ragazze del 1957 (Quelle ragazze del 57 – Gli anni di emancipazione, di speranze e di fallimenti – Ricordi del tempo settanta”), Sabrina Efionay, la scrittrice che dà voce alla “seconda generazione” racconterà i problemi dell’emigrazione e della discriminazione razziale, nel libro “Addio, a domani. La mia incredibile storia vera”, Antonio Corbisiero espone “Il mistero di Pamela Reynolds”, poetessa inglese che morì a 20 anni, il 27 maggio 1935, Flavia Amabile con “Elvira” narra la storia di una donna innamorata del cinema che si scontra con la mentalità maschilista e fascista del suo tempo.

Anche il romanzo di Gianni Solla, “Il ladro di quaderni”, racconta di cinema e dell’epoca fascista, di due ragazzi, di cui uno ebreo.

Donne protagoniste anche nel libro di Roberto Frecentese, “Uffici e solidarietà di famiglia nella Campania d’età moderna, Il notaio Giovan Angelo Frecentese istitutore a Sarno del Monte di Pietà” in quanto l’illustre sarnese aiutò le ragazze che non avevano la dote, con l’istituzione di un Monte di Pietà.

Appuntamento dedicato alla legalità con la presentazione del libro di Isaia Sales, “Storia delle Camorre” con una presenza già certa tra i relatori, il Procuratore Capo della Repubblica e Procuratore DDA di Potenza, Francesco Curcio.

Grande protagonista ancora una volta di Settembre libri sarà il prof. Franco

Salerno, autore insieme ad Ugo Maiorano e Viridiana Myriam Salerno di “Tamorra e Grande Storia”, terzo volume della Trilogia “L’Incanto della Tamorra”, che ripercorre ed illustra una grande tradizione della nostra terra, la Tamorra.

Non poteva mancare l’arte e sarà presentata la Personale di pittura di Lorenzo Basile, curata dalla critica d’arte, prof.ssa Antonella Nigro, esposta nel caffè letterario, denominata “Luci ed Ombre” con Villa Lanzara che ormai è la casa della cultura, con tante esposizioni di valore.

La formula delle presentazioni sarà quella snella e piacevole degli ultimi anni, una chiacchierata con gli autori, la lettura dei brani da parte dell’attore Antonio Izzo, le esibizioni di giovani artisti sarnesi per dare loro una vetrina e dimostrare il loro talento, degustazioni di cibi locali per far conoscere il nostro territorio.

Gli incontri si svolgeranno nei Giardini Piccoli e Grandi di Villa Lanzara nonché al Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno e per tale motivo si ringrazia la direttrice, la dott.ssa Serena De Caro, con la quale da anni vi è una fruttuosa collaborazione istituzionale.

Importante e fondamentale la collaborazione con la Sarno Servizi Integrati, con l’Istituto di Istruzione Superiore di Nocera Inferiore, Domenico Rea, e con le Associazioni “La Navicella di Minerva”, “Il Dragonteo” e “Associazione Fondazione Viva”.

Il senso del nostro lavoro lo abbiamo ritrovato nelle parole di Gianni Rodari, “Vorrei che tutti leggessero. Non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo”.