Sarno. Città invasa dai miasmi, Canfora sollecita l’Arpac

La città di Sarno invasa da miasmi e cattivi odori, ora il Comune scrive all’Arpac per chiedere controlli nelle aziende dell’area industriale. Ovviamente, c’è anche località Foce al centro della preoccupazioni del primo cittadino Giuseppe Canfora . L’obiettivo è accertare eventuali valori sballati e violazioni delle normative da segnalare alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

A Sarno si continua a fare i conti con problematiche dovute a cattivi odori ritenuti insopportabili. Dopo aver puntato il dito sulle attività delle centrali di biogas, ora il Comune lamenta un caso probabilmente più pericoloso, che investe grandi porzioni di città come l’area di via Ingegno. Ancora una volta, le attività delle aziende nell’area Pip starebbero provocando disagi evidenti alla cittadinanza, come già successo in passato. Tutto questo accade senza poi contare la questione legata agli sversamenti di rifiuti, che continua in maniera irregolare lungo l’area industriale. «Si avverte chiaramente una puzza di rifiuti, di plastica bruciata che rende difficile la respirazione, addirittura un sentore di acido, emissioni che vanno a colpire soprattutto i soggetti fragili, provocando bruciore a gola e occhi nonché difficoltà di respirazione. Ritengo che sia necessario avviare un’ampia attività di indagine a tutela della salute dei miei concittadini» ha scritto il sindaco Canfora in una nota inviata ai vertici del distretto salernitano dell’Arpac, convocati in città per analizzare la qualità dell’aria.

L’opposizione, al contempo, però incalza la maggioranza, giudicando tardivo l’intervento del primo cittadino. «La politica ambientale è stato il reale fallimento dell’era Canfora, caratterizzata da interventi sporadici e inconcludenti. L’area di Foce, via Ingegno e tutta la zona industriale sono diventati dei posti invivibili. È mancato il coraggio di fare interventi seri e conclusivi. Le note che Canfora, ogni anno di questo periodo, ha inviato all’Arpac non hanno sortito alcun risultato positivo. Il sindaco conosce nome e cognome dei titolari delle aziende responsabili. Le comunicazioni all’Arpac servono solo a buttare il fumo negli occhi dei cittadini» ha commentato l’esponente di Forza Italia, Franco Annunziata.

Alfonso Romano