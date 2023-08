Scafati. Pompa idrovora in tilt si allaga Via Palmentelle

Scafati. Pompa idrovora in tilt provoca l’allagamento di via Palmentelle. L’acqua sporca si è riversata anche nei terreni agricoli.

La pioggia di fine estate crea disagi. Stavolta, però, quasi tutto il territorio ha retto l’urto della bomba d’acqua. L’unica eccezione è rappresentata da via Palmentelle, dove un guasto della pompa idrovora ha creato il disservizio per i residenti della zona al confine con Angri. Oltre dieci centimetri di acqua, infatti, si sono riversati sui vicini campi. Nel frattempo, continua a tenere banco il dibattito su manutenzione e controllo di rete fognaria e scarichi.

Il malfunzionamento

La pioggia scesa nelle ultime ore non ha mandato in tilt i canali scafatesi del bacino del fiume Sarno. L’acqua però, come spesso accade, ha evidenziato le anomalie delle infrastrutture legate al sistema idrico presente in città. Il malfunzionamento in via Palmentelle di un sistema di pompe, ha infatti provocato gravi disagi lungo la strada che conduce ad Angri. L’acqua alta, per oltre 100 metri, ha messo in difficoltà automobilisti e contadini. Quest’ultimi, hanno dovuto subire anche piccoli inondazioni di acqua sporca, con un’alta concentrazione di materiale terroso. Le stesse caditoie non hanno potuto attutire il fenomeno, con l’acqua che è addirittura saltata fuori dai tombini.

Attianese sul posto

Sul posto si è recato il consigliere comunale Paolo Attianese, che ha avuto modo di studiare la situazione e inviare, attraverso i dirigenti comunali, le sollecitazioni alla Gori. «Come amministrazione comunale non permetteremo ancora eventi del genere. La nostra pressione sarà costante affinché episodi del genere non si ripetano più», ha detto.

Carotenuto: “basta con gli show sui social”

Nel frattempo tra i banchi dell’opposizione continua il dibattito sul futuro disinquinamento del bacino idrografico del Sarno, più volte portato avanti dall’Ente Palazzo Mayer che ha dato notizia, negli ultimi giorni, di oltre 15 milioni di euro di finanziamenti divisi su diversi fronti: dalla rifunzionalizzazione dei canali ai collettamenti.

«Sulla lotta all’inquinamento serve coinvolgimento della politica nelle sedi preposte, e non solo show sui social. Così potremo costruire un confronto e condividere un percorso nell’interessa del contrasto a un problematica che ha messo anche in questa estate in ginocchio la città», ha spiegato Francesco Carotenuto, consigliere comunale in quota Scafati Arancione.

Scarlato: “assenza istituzionale”

Il civico Corrado Scarlato, invece, ribadisce come sia «necessario, in assenza di risposte istituzionali, che l’Ente, attraverso una delibera di consiglio comunale, chieda a governo nazionale e ministro dell’Ambiente lo stato di emergenza ».

Alfonso Romano