Terrore in casa. Armati prendono ostaggio famiglia dell’imprenditore

“Arancia Meccanica” in azione nella notte tra lunedì e martedì nella zona residenziale di Marcianise. Vittima la famiglia di un imprenditore, titolare di una lavanderia industriale nella zona Asi, preso in ostaggio insieme alla sua famiglia da una coppia di rapinatori che ha messo a segno un colpo ai suoi danni.

L’irruzione

In due, probabilmente di nazionalità italiana, e con volto coperto da passamontagna, dopo avere fatto irruzione all’interno della sua villetta, poco dopo l’una di notte ha sorpreso l’imprenditore che stava per andare a letto, così come aveva già fatto il resto della famiglia. Nonostante le presenze in casa i due – per nulla intimoriti – non hanno indietreggiato dai loro propositi, anzi, come scrive l’online CasertaCe, dei due avrebbe estratto una pistola rivolgendola contro l’uomo e la sua famiglia, tenuta in ostaggio dalla gang che intanto si dava alla razzia.

Il bottino

I due malintenzionati hanno prima chiesto e ottenuto gioielli, orologi di lusso e altri preziosi e poi si sono fatti aprire la cassaforte per portare via denaro e altri valori. Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri della locale Compagnia che hanno provveduto ad acquisire i filmati delle telecamere di sorveglianza.

