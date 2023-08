Choc a Napoli. 24enne senza precedenti penali assassinato a piazza Municipio

Un sospettato si trova al momento in questura in via Medina ed è sotto interrogatorio. Sarebbe stato individuato grazie alle numerose telecamere presenti in zona

Un tragico assassinio ha scosso la città di Napoli. Ancora avvolto nel mistero il movente.

L’uccisione

Un giovane di 24 anni è stato ucciso con arma da fuoco questa notte. Il corpo è stato trovato a piazza Municipio, all’incrocio con via Medina. La vittima è stata identificata come Giovanbattista C., senza precedenti penali, come riferisce Cronache della Campania.

Indagini in corso

Al momento la Squadra Mobile della Questura di Napoli sta conducendo le indagini su questo episodio. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato colpito mortalmente a piazza Municipio, mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale

La dinamica

Si trovava sul marciapiedi, dopo il Teatro Mercadante, in direzione del semaforo all’incrocio. Ancora non è chiaro come si siano svolti i fatti.

La Polizia Scientifica

È presente sul luogo anche il personale della Polizia Scientifica, che sta effettuando i rilievi del caso. Il cadavere del giovane è stato scoperto questa mattina, intorno alle ore 5:00, a piazza Municipio, all’angolo con via Medina. Non sembra che il ragazzo avesse collegamenti o parentele con la criminalità organizzata. L’area è stata delimitata dalle forze dell’ordine con il nastro bianco e rosso. Il corpo giaceva su un marciapiedi, vicino a un bar.

Individuato un sospettato

Un sospettato si trova al momento in questura in via Medina ed è sotto interrogatorio. Sarebbe stato individuato grazie alle numerose telecamere presenti in zona.