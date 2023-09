COVID 19: è aumento dei casi anche nel salernitano (video)

COVID 19: è aumento dei casi anche nel salernitano

È attenzione per l’aumento dei contagi Covid-19. Gli esperti parlano di aumento estivo dei casi di Covid-19 legato all’emergere di nuove varianti evidenziando anche dati sottostimati. Tanti i soggetti, infatti, che sottovalutano l’infezione e non fanno il tampone preventivo. I casi di Covid-19 in Italia sono aumentati dai 5.919 rilevati nella settimana dal 10 al 16 agosto agli 11.606 della settimana dal 17 al 23 agosto. A indicarlo è il bollettino settimanale del ministero della Salute, dal quale emerge inoltre che nello stesso periodo sono aumentati anche i tamponi, da 91.402 a 126.215. I decessi sono calati da 56 a 44 e il tasso di positività è salito dal 6,5% al 9,2%.

Dati sotto controllo

Minimizza il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia che parla di “livelli incidenza bassi”, anche se l’aumento casi era atteso sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che sta interessando anche la nostra regione e la provincia di Salerno.

Nel salernitano, sui dati forniti dal quotidiano “Il Mattino” i contagi sarebbero in aumento costante, infatti si registra un indice di positività di 11 casi ogni 100 mila abitanti: 113 nuovi positivi tre giorni fa nella intera provincia. Dati per altro in aggiornamento.

Per la prevenzione i medici invitano a praticare la doppia vaccinazione, contro l’influenza e anche un richiamo contro il Covid soprattutto i soggetti fragili. Per questa fascia in particolare saranno disponibili i nuovi vaccini a mRna e proteici aggiornati già dal prossimo mese di ottobre.

Il servizio è di Aldo Severino