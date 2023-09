Litigio per il fantacalcio. Sedicenne accoltella coetaneo durante lite

Litigio per il fantacalcio. Sedicenne accoltella un coetaneo durante una lite legata un’asta per il fantacalcio. Un ragazzo di 16 anni è stato sottoposto a fermo dalla procura per i Minorenni di Napoli con l’accusa di tentato omicidio. L’arresto è avvenuto nel contesto delle indagini sul ferimento di un quindicenne che si è consumato poco prima della mezzanotte di ieri in via Eduardo Scarpetta, nel quartiere Ponticelli.

Il ferimento

Il giovane ferito dal fendente è stato prima portato presso la struttura sanitaria locale, Villa Betania, e poi trasferito all’Ospedale del Mare per il quadro clinico preoccupante. Il quindicenne è infatti arrivato in ospedale con ferite da arma da taglio alle gambe in pericolo di vita, poiché il colpo gli ha reciso

l’arteria femorale con il rischio di perdere l’arto.

Gli investigatori della Squadra mobile hanno ascoltato diversi testimoni, che hanno fornito indicazioni utili per identificare l’aggressore. Il sedicenne è stato rintracciato nelle prime ore della mattinata nella zona di Ponticelli e ha ammesso la sua responsabilità durante l’interrogatorio presso la Questura di Napoli.

ReCro