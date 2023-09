Angri. Aggressione di un minore, la nota di Gioventù Nazionale

Aggressione a un 14enne davanti al distributore delle bibite in pieno centro cittadino tra via Incoronati e via Giudici. Il fatto è avvenuto la settimana scorsa ma solo negli ultimi giorni ha avuto una vasta eco mediatica. Anche la politica locale esprime indignazione, in particolare i giovani militanti di “Gioventù Nazionale” che in una nota stampa manifestano le loro preoccupazioni sull’escalation di microdelinquenza in città.

La nota

“Quella di pochi giorni fa è una ripugnante espressione di violenza ed è inammissibile che vi siano queste forme di ferocia, le quali non fanno distinzioni. Una società che permette ciò non si può definire tale, né tanto meno se a subire queste forme di brutalità sono dei ragazzi o ragazze, come successo recentemente. Noi di Gioventù Nazionale, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà al ragazzo in questione e alla sua famiglia. Al contempo denunciamo questi atti, invitiamo le istituzioni a innalzare i livelli di sicurezza ed esortiamo le persone a diventare modelli da seguire agli occhi dei ragazzi e non modelli da segnalare. In quanto ragazzi chiediamo ai nostri coetanei di diventare cambiamento, per una società sempre pronta a migliorare” coclude la nota stampa.

Michelangelo Apuzzo