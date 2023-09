Angri. L’area dell’ex scalo ferroviario di Corso Vittorio Emanuele è diventata meta per i ladri di auto. In qualunque ora del giorno

Angri. Ex scalo merci: terra di conquista per ladri d’auto (video)

Auto market per i ladri. L’area dell’ex scalo ferroviario di Corso Vittorio Emanuele è diventata meta per i ladri di auto. In qualunque ora del giorno i ladri prendono di mira le auto in sosta nel grande parcheggio che presto sarà destinato anche ad area mercatale a termine dei lavori di realizzazione della struttura. Testimoni, anche a mezzo social come amara consuetudine, segnalano la costante presenza nella zona di malintenzionati pronti a entrare in azione furtivamente e a fare razzia dei veicoli in sosta anche nelle ore più impensabili della giornata.

Messa in sicurezza e sosta a pagamento

L’area tuttavia dovrebbe presto essere messa in sicurezza con un sistema di videosorveglianza e la realizzazione di un parcheggio custodito a pagamento diurno. Le aree di sosta libera di Fondo Caiazzo, Via Nuova Cotoniere e l’ex scalo Ferroviario di Corso Vittorio Emanuele hanno un problema comune: sono diventati hub di microdelinquenza con la registrazione dell’escalation dei furti, la mancata sorveglianza e gli assembramenti notturni di gruppi, non bene identificati, che molestano la quiete pubblica. Ora i cittadini chiedono soluzioni dall’amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine.

Il servizio è di Alfonso Romano