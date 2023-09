Campania. Pretende rapporti intimi e sequestra ex compagna e figlia di 10 anni

Un 36enne si presenta durante la notte presso l’abitazione della ex compagna, una 26enne, pretendendo da lei e dalla figlia di 10 anni, nata da una precedente relazione, un rapporto orale. Erano le ore 02:30 quando la donna è stata avvisata da un suo coinquilino, che in strada vi era il suo ex compagno che voleva parlarle. La donna convinta di ricevere comunicazioni è scesa portando con se la bambina che non voleva restare sola in casa.

Il sequestro

Avvicinatasi alla sua vettura è stata da questi invitata, con modi e toni aggressivi, a salire in auto. Al rifiuto della 26enne, il bulgaro l’avrebbe seguita in casa, e tirata per i capelli e trascinandola verso l’auto, sempre con la bimba al seguito costretta ad assistere alle violenze. Con le due donne nella vettura, il 36enne si è spostato verso la Domiziana, fermandosi nei pressi di un bar e scendendo.

La fuga delle due donne

Le due donne, mamma a e figlia approfittando di un momento di distrazione, sono riuscite a fuggire rifugiandosi in una vicina attività da dove hanno richiesto l’intervento dei carabinieri che, immediatamente giunti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo. Durante le fasi dell’arresto il 36enne si è mostrato poco collaborativo, opponendo energica resistenza. La vittima, ha precisato che mai in passato l’uomo aveva avuto atteggiamenti violenti tali nei confronti suoi e della figlia ma in seguito.

ReCro