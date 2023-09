Lo strazio di una madre. Giovanbattista ucciso da un 16enne per uno scooter parcheggiato male

“E’ stato ucciso un ragazzo pieno di valori che portava bellezza e cultura. E’ come se avessero ucciso un capolavoro”.

Ha confessato il 16enne che ieri notte intorno alle 4,30 ha ucciso al colpi di pistola in piazza Municipio, nei pressi di un pub, il 24enne musicista incensurato Giovanbattista Cutolo musicista della Scarlatti Camera Young.

L’omicida

I due avevano litigato per uno scooter parcheggiato male. L’omicida è un giovane dei Quartieri Spagnoli già con precedenti per tentato omicidio e truffa. E’ stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli nelle prime ore di ieri mattina non lontano dalla sua abitazione.

Il 16enne è destinatario di un decreto di fermo del pm della Procura dei Minorenni di Napoli per il reato di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione.

Lo strazio di una madre

“E’ stato ucciso un ragazzo che portava bellezza e cultura. E’ come se avessero ucciso un capolavoro”.

Sono piene di dolore e di rabbia le parole di Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista.

Il tragico racconto

La donna ha raccontato il suo strazio e il suo dolore ai microfoni della Rai: “Mi hanno telefonato dicendomi che un sedicenne aveva sparato a mio figlio. E questa cosa io non la posso sopportare perché significa che a 16 anni se esci con un’arma funzionante hai contezza del dramma che stai per causare attorno a te”.

L’appello

Quindi io faccio un appello a tutte le istituzioni affinché si cambi la legge, l’idea che questo ragazzo abbia avuto una persona che brutalmente gli ha sparato è una che non posso accettare piu’. Napoli è diventata una città violentissima, è un Far West. Questa cosa bisogna assolutamente vietarla.

Giovanbattista un ragazzo pieno di valori

Mio figlio era un ragazzo pieno di valori, di talento culturale, poteva solo ottimizzarla la società rimanendo in questo mondo. Perché lui portava avanti il bello, la musica, l’arte, aiutava i suoi amici. E’ come se oggi avessero buttato una bomba sul Colosseo. Questo non lo possiamo permettere piu’.

Giustizia

Io per Giovanbattista, per mio figlio, mi farò a pezzi affinchè questo ragazzo abbia la giusta pena. Napoli è fatta di tante Napoli e ieri notte praticamente si sono incontrate due Napoli che non si appartengono”.