Nocera Superiore. Quartiere Pareti Pucciano, due nuove telecamere

Due nuove telecamere presidiano da oggi il quartiere di Pareti Pucciano a Nocera Superiore.

I dispositivi, installati in punti strategici della zona, vanno ad incrementare la rete di videosorveglianza urbana in attesa delle 21 nuove postazioni già oggetto di finanziamento da 150mila euro ricevuto dal Ministero dell’Interno.

«I due nuovi occhi elettronici sono un ulteriore deterrente contro atti vandalici ed un utile strumento di accertamento investigativo in caso di reati (furti, danneggiamenti, etc.) – sottolinea il Sindaco Giovanni Maria Cuofano – sulla sicurezza e l’ordine pubblico è in atto un programma di potenziamento della

che andrà a definirsi con l’installazione di 21 nuove telecamere in punti sensibili e strategici del territorio soprattutto lungo le linee dei confini per monitorare chi entra e chi esce da Nocera Superiore».

I due nuovi dispositivi, programmati per lettura targhe ed acquisizione immagini di contesto, sono stati posizionati in due incroci: il primo tra via Pucciano e traversa Petraro Pucciano; il secondo tra via Risorgimento e via Pucciano.

Per quanto concerne, invece, il finanziamento ottenuto dal Ministero, il progetto, denominato URBS NUCERIA SICURA ed inserito nel POC Legalità 2014-2020 Asse 2, prevede l’implementazione della rete tecnologica integrata e l’ammodernamento tecnologico della Sala Operativa del Comando di Polizia Locale.

Le nuove telecamere saranno utili anche per la rilevazione dei veicoli non coperti da regolare copertura assicurativa, rubati o sottoposti a fermo amministrativo.