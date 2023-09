Scafati. Mappatura degli scarichi, continua il pressing di Francesco Carotenuto

Il fiume Sarno e la questione degli scarichi nel territorio di Scafati stanno attirando l’attenzione della politica locale. Il sindaco Pasquale Aliberti è impegnato nella sua battaglia per il risanamento degli argini e del letto dei canali, ma i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, stanno esaminando la questione da un punto di vista tecnico per migliorare i controlli sul territorio.

Negli ultimi tempi, a causa del ritorno delle attività conserviere e delle conseguenti immissioni di liquidi nel bacino idrografico del Sarno, si è scatenata una lotta contro gli atti illegali e la mancanza di interventi strutturali da parte degli enti competenti. In questo contesto, il consigliere Francesco Carotenuto sta promuovendo una battaglia che ha le radici nelle richieste delle minoranze consiliari sin dall’inizio del mandato del sindaco Aliberti. Si tratta di un lavoro accurato per identificare tutti gli scarichi concessi dal comune nel corso della sua storia.

Aspetto strategico

Questa indagine può sembrare banale, ma è di fondamentale importanza per individuare eventuali scarichi abusivi non registrati o non conformi ai parametri imposti dalla legge. “Nella lotta contro l’inquinamento, l’amministrazione dovrebbe coinvolgere la politica in un confronto e condivisione di percorsi per affrontare un problema che ha messo in ginocchio i nostri cittadini”, ha dichiarato Carotenuto. Il consigliere ha anche ricordato un’interrogazione presentata dalle minoranze sullo stesso argomento e ha espresso l’interesse a conoscere quanti scarichi industriali ci sono in città, quante volte sono stati controllati e se esiste un piano di controllo e ispezione per queste industrie. La questione dei scarichi privati sarà anch’essa oggetto di verifica.

L’iniziativa consiliare

Nell’ambito della commissione consiliare Ambiente, presieduta dal consigliere Gennaro Avagnano, si sta sviluppando una procedura per far luce sulla questione degli scarichi cittadini. È stato affidato all’ufficio Ambiente il compito di studiare il piano di autorizzazioni rilasciate dal comune, un passo importante per garantire un controllo più efficace e una gestione più responsabile delle risorse ambientali.

La politica locale sta dunque affrontando con determinazione la questione degli scarichi e delle autorizzazioni ambientali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Scafati e proteggere l’ambiente locale.