Pagani. Via San Domenico invasa dai ratti, interviene il consigliere Violante

Pagani preda del degrado, il consigliere comunale Vincenzo Violante costretto a pagare la derattizzazione di tasca propria. Il caso scoppia in via San Domenico, nel cuore della città alfonsina, dove i residenti hanno denunciato da settimane situazioni di grande difficoltà igienica.

Il caso

Pagani continua purtroppo ad essere protagonista di storie di mancate cura del territorio e di alcuni suoi aspetti. La cittadinanza da tempo lamenta la presenza di ratti nell’area, aiutati dalla rete fognaria che rappresenta una strada facile per la diffusione e il movimento degli animali. Il consigliere comunale di minoranza Violante all’ennesimo grido di allarme ha così provveduto autonomamente ad iniziare un’opera di derattizzazione dell’area, chiamando da solo e con i propri soldi una ditta incaricata. Non è la prima volta durante questa consiliatura che l’esponente di centrodestra si attivi per interventi simili, sempre nei pressi dell’area a ridosso di piazza Sant’Alfonso.

Le parole

“Ho dovuto prendere una decisione di cuore ma anche di dignità per i paganesi e la città di Pagani. I cittadini erano consumati dalla preoccupazione che provoca il continuo passaggio di ratti nel centro storico, veicoli di malattie e di degrado” ha spiegato Vincenzo Violante “Bisogna stare vicini ai cittadini e continuare ad affermare il ruolo positivo della politica, soprattutto quando gli enti non producono nulla”. L’attacco di Violante è direttamente calato nei confronti dell’amministrazione del sindaco Lello De Prisco, negli ultimi mesi continuamente sotto attacco del consigliere comunale, che spiega per l’appunto come “In questi mesi la città è diventata ancora più sporca ovunque, con discariche mai rimosse e manutenzione del verde abbandonata. La Sam è colpevole ma ancora di più l’amministrazione, che ha cambiato politiche di gestione della società partecipata tante volte per non risolvere nulla, l’unica parentesi positiva ce l’abbiamo avuta con il commissario Lucio D’Apolito”.