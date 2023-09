Scafati. Ambiente, controlli di Arpac e Forestale all’azienda “La Regina”

Via Nuova San Marzano e Controfosso Destro, dopo la denuncia di miasmi nel mirino finisce la storica azienda conserviera “La Regina” di Felice Romano. Polizia Locale, Arpac e Corpo Forestale dello Stato nella giornata di giovedì hanno visitato la fabbrica per controllare i valori di inquinamento del sistema di produzione. Tutto nella norma e complimenti da parte delle forze dell’ordine per il privato, che ribadisce il proprio ruolo di imprenditore ma anche di cittadino e amante del territorio dell’agro.

La storia

Il caso nasce dall’ultima stagione conserviera, che ha prodotto anche in questo caso diversi episodi di miasmi nel vicino controfosso destro del fiume Sarno, che raccoglie da via Nuova San Marzano i reflui della vicina zona industriale oltre che dei comuni del vesuviano. Qualche settimana fa Arpac, in compagnia dell’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti, aveva analizzato i liquidi in via Lo Porto, confermando la presenza di materiale terroso di derivazione industriale. Da qui il controllo a “La Regina”, senza dubbio l’attività più importante e conosciuta della zona, con le forze dell’ordine che dopo aver esaminati macchinari di lavorazione e di depurazione hanno potuto appurare la bontà delle procedure del sistema produttivo.

Le parole di Romano

“Siamo stati, come funziona in questi casi, messi a soqquadro con l’intento di osservare ogni singolo aspetto della nostra attività. Al termine di una giornata impegnativa, tutte le forze in campo non hanno potuto che farci i complimenti” ha dichiarato Felice Romano, che utilizza il momento anche per levarsi qualche sassolino dalle scarpe. Il fenomeno ambientale relativo ai miasmi avrebbe intaccato la reputazione dell’azienda, che ribadisce il proprio ruolo di amore e sviluppo per il territorio. “Devo tutto a questa terra, che amo e rispetto. Il grande lavoro non deve nascondere sempre il marcio dietro, lo abbiamo dimostrato una volta e per tutte che non solo produciamo posti di lavoro, ma provvediamo anche alla cura del territorio” conclude Romano.