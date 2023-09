Scafatese. Termina a reti bianche la prima partita casalinga di Coppa che, in virtù degli altri risultati maturati in precedenza passa agli ottavi di finale

Calcio. Coppa Italia: senza reti tra Scafatese e Sant’Antonio Abate

Termina a reti bianche la prima partita casalinga di Coppa per la Scafatese che, in virtù degli altri risultati maturati nelle precedenti sfide del girone, si assicura il passaggio agli ottavi di finale.

La cronaca

Con la qualificazione quasi in ghiaccio mister Iuliano conferma per la maggior parte l’undici che in settimana si è imposto a Santa Maria la Carità, anche se è costretto a fare a meno di Esposito, sostituito da Pagano, e di Tedesco, con Gautieri alzato avanti a destra e Masullo, rientrante dopo la giornata di squalifica, nella sua naturale posizione di terzino sinistro.

Il caldo pomeriggio settembrino pesa molto sulla tenuta delle due compagini e il primo tempo che va in scena è molto avaro di emozioni, al punto che per aspettare la prima vera palla gol bisogna attendere il minuto 29 quando il colpo di testa di Pagano su sviluppi di rimessa laterale va fuori di poco, mentre gli ospiti rispondono tre minuti più tardi con il destro di Gallini deviato in angolo da Solombrino, ma questi due episodi restano gli unici degni di nota della prima frazione.

Nel secondo tempo la Scafatese sembra scendere in campo con un pizzico di energia in più e, infatti, riesce ad affacciarsi dalle parti dell’ex Colantuono per due volte in pochi minuti, prima al 52′ con l’azione tutta personale di Labriola conclusa con un sinisto alto e poi un minuto più tardi con il destro dal limite di Arciello bloccato dall’estremo difensore; lo stesso Arciello vede poi il suo tentativo del 63′ ribattuto dalla retroguardia, mentre il sinsitro di controbbalzo di Masullo non crea problematiche a Colantuono che blocca sicuro.

Gli sforzi del Sant’Antonio

Il Sant’Antonio non spinge, la Scafatese preferisce non accelerare, e così va via la restante parte del match, con il triplice fischio del direttore di gara che suggella il punteggio sullo 0-0 e regala alla Scafatese il primo posto nel Girone H di Coppa e l’accesso agli ottavi.

Per la Coppa ora bisognerà aspettare il 4 ottobre, mentre adesso per i canarini è già il momento di pensare al campionato, con l’esordio previsto sempre a Scafati domenica prossima, con mister Iuliano che affronterà subito l’Audax Cervinara, un capitolo importante della sua carriera.

SCAFATESE: Solombrino 04, Visconti 03, Masullo, Canale (81′ Angelino 06), Pagano, Trezza, Pietroluongo, Cavaliere, Arciello (89′ Galluccio 04), Gautieri, Labriola (70′ Passerini 04).

A disposizione: Martoriello 04, Verrone 05, Giugliano 06, Salvatore 04, Angelino 05, Gargalini 04, Ferraro 04, Passerini 04, Galluccio 04.

All: Pasquale Iuliano

SANT’ANTONIO: Colantuono 03, Cesarano, Esposito (30′ Mottola 04), Vitale, Ferrara, Vitiello 04, Carbone 05 (664′ Novi 06), Vanacore, Conte (54′ Acampora), Balzano 03, Gallini (87′ Todisco 06).

A disposizione: Casillo, Acampora, Mottola 04, Nettuno, Novi 06, Todisco 06, Chierchia 06, Coppola 06, Orlando.

All: Fabrizio Daghio

Arbitro: Luca Teta di Battipaglia

Assistenti: Carlo Pipola di Ercolano e Alfonso Morra di Napoli

Note: Calci d’angolo: 2-3.