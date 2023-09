Nocerina-Angri 14-15 d.c.r. Fase iniziale del match in cui le compagini provano a studiarsi, con i padroni di casa cercano spesso Parravicini e Piccioni, mentre l’Angri prova a sfruttare le corsie laterali. Al 14’ errore in fase di costruzione dei grigiorossi con la Nocerina che ne approfitta e dalla sinistra fa partire un cross teso per Piccioni che costringe Scarpato agli straordinari, ma il 9 rossonero è lesto e sulla ribattuta porta i suoi in vantaggio.

Passa appena un minuto e la squadra di Liquidato prova a reagire con Cordato che però non inquadra di poco lo specchio. Al 25’ occasione per Longo: corner dalla sinistra, il numero 9 grigiorosso vola sul secondo palo ma di testa spedisce alto. L’Angri aumenta i giri del motore e con una conclusione di Fabiano dai 25 metri costringe Venturini agli straordinari. I ritmi si abbassano data anche la temperatura. Alla mezz’ora ci prova prima Ascione dal limite, poi sul ribaltamento di fronte Parravicini trova il raddoppio di testa, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 45’ Marasco inventa per Longo che serve De Marco, ma la conclusione del calciatore grigiorosso viene murata. Dopo 45 minuti il risultato è di 1-0.

Nella seconda frazione Liquidato cambia Cardore per Mane e passa al 3-4-3. Al 50’ si accede Ascione che calcia sul primo palo, ma Venturini è attento e si rifugia in corner. Un minuto dopo arriva però il raddoppio dei molossi: ripartenza rossonera, Picascia scivola, Piccioni si ritrova a tu per tu con Scarpato e non sbaglia, siglando la doppietta personale. Al 63’ triplice occasione per l’Angri: prima miracolo di Venturini su Ascione, poi la ribattuta si stampa sul palo ed infine dal limite ci prova Mane ma ancora l’estremo difensore molosso compie un vero e proprio miracolo.

Sugli sviluppi del corner l’Angri accorcia le distanze con il colpo di testa di Simone Ascione e riapre o giochi. I grigiorossi provano a pareggiarla con un colpo di testa di Longo, servito perfettamente da De Marco, ma la palla si spegne di poco alta. Prova e riprova ed alla fine arriva il meritatissimo pareggio: cross dalla destra, Fabio Longo vola altissimo ed al 74’ sigla la prima rete ufficiale in maglia grigiorossa. La Nocerina ci prova sfruttando i calci piazzati, colpendo addirittura un palo direttamente da calcio d’angolo. Al 95’ poi succede di tutto: rigore concesso con più di qualche dubbio per la Nocerina, dagli 11 metri si presenta Caccavallo che viene neutralizzato da Scarpato. Dopo 96’ minuti il risultato è bloccato sul 2-2 e si va ai calci di rigore.

Ai calci di rigore la serie è praticamente infinita con l’Angri che strappa il pass per i trentaduesimi di finale al termine di una gara a cardiopalma. Spirito di sacrificio e consapevolezza dei propri mezzi sono state le caratteristiche che hanno permesso alla compagine grigiorossa di superare i molossi.

Nocerina-Angri 14-15 d.c.r: il tabellino

NOCERINA: Venturini, Crasta (80’ Mazzei), Fontana, Vecchione, Piccioni (76’ Gadaleta), Tuninetti (46’ Uliano), Magliocca (76’ Esposito), Poziello, Garofalo, Rossi, Parravicini (65’ Caccavallo). A disposizione: Fantoni, Basanisi, Gaudino, El Bakhtaoui. All. Esposito

ANGRI: Scarpato, Cordato (85’ Tipaldi), D’Orsi, Picascia, Palmieri (56’ Giorgio), Cardore (46’ Mane), Longo (76’ Mansour), Marasco, De Marco, Fabiano, Ascione. A disposizione: Palladino, Grieco, Di Mauro, Sabatino, Caropreso. All. Liquidato

MARCATORI: 14’, 51’ Piccioni, 64’ Ascione, 74’ Longo.

AMMONITI: Picascia (A), Vecchione (N)

RECUPERO: 1’pt, 6’st.

ANGOLI: 7-6

RIGORI: Garofalo (N) segnato, Giorgio (A) segnato, Poziello (N) segnato, Mansour (A) segnato, Uliano (N) segnato, De Marco (A) traversa, Gadaleta (N) palo, Mane (A) parato, Caccavallo (N) palo, Picascia (A) segnato, Vecchione (N) segnato, Fabiano (A) segnato, Mazzei (N) segnato, D’Orsi (A) segnato, Fontana (N) segnato, Tipaldi (A) segnato, Rossi (N) segnato, Ascione (A) segnato, Esposito (N) segnato, Marasco (A) segnato, Venturini (N) segnato, Scarpato (A) segnato, Garofalo (N) segnato, Giorgio (A) segnato, Caccavallo (N) segnato, Mansour (A) segnato, Uliano (N) segnato, De Marco (A) segnato, Mazzei (N) parato, Picascia (A) segnato.

ARBITRO: Sig.Alessandro Recchia di Brindisi; 1º Assistente: Davide Gneo di Latina; 2º Assistente: Michele Nappi.