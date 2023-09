Pagani. Zona contestata, i nuovi obiettivi per l’amministrazione De Prisco

Zona contestata tra Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino, ora palazzo San Carlo si muove per rendere effettiva la sentenza del Consiglio di Stato. L’organo costituzionale ha sancito definitivamente i confini tra i due comuni, per uffici comunali e politica si prospetta un lavoro intenso.

Le parole del Sindaco De Prisco

Ad annunciarlo il sindaco di Pagani Lello De Prisco, intervenuto nelle scorse ore sull’argomento con l’intento di tracciare una linea di obiettivi nel breve e medio termine nella zona contestata, che vive ora di dualismi per la cittadinanza da risolvere quanto prima per il rilancio dell’area che comprende un bacino di popolazione pari a 2500 abitanti. Una situazione che De Prisco rappresenta con “Un pizzico di amarezza, perché si poteva trovare una soluzione prima” perché “Nessuno vuole fare la parte del cattivo ma ora bisogna applicare buon senso. Nessuno è stato carnefice, nessuno è stato vittima”. Queste parole tendono la mano verso l’amministrazione santegidiese verso una veloce e pacifica risoluzione di una serie di aspetti che continueranno a condizionare ancora la cittadinanza del luogo. Un lavoro politico non indifferente da portare a termine, come spiega ancora De Prisco con l’esempio del PUC “Su quell’area si sono sovrapposti due Piani Urbanistici Comunali, uno paganese che indentifica l’area agricola e quello santegidiese che invece inquadra l’area come industriale e commerciale . Questa la dice lunga su tutto il lavoro che dovremo fare in prospettiva, ci vogliono meno polemiche, superare la questione dei confini e dare risposte alla cittadinanza”.

Uffici a lavoro

Internamente però palazzo San Carlo dovrà gestire anche l’inclusione effettiva di tutta la popolazione dell’area contestata, con servizi e doveri da dover quantificare e organizzare. Impegnata in questo senso la consigliere delegata al contenzioso Veronica Russo, che dovrà coordinare insieme a tutta la maggioranza civica i lavori degli uffici comunali, per cui è prevista una sorta di conferenza dei servizi permanente. “C’è bisogno di organizzare strutturalmente gli uffici comunali in vista di tutti gli adempimenti che si dovranno compiere nei confronti della cittadinanza dell’area contestata. Bisognerà fare chiarezza a tutti i livelli, partendo da questioni relative all’anagrafe fino alla determinazione di servizi tributari e oltre” ha spiegato la consigliere Russo “Si prospetta un grande e faticoso lavoro, anche vista la condizione di carenza d’organico perenne che stiamo affrontando. Ci vorrà collaborazione, sia da parte della cittadinanza che da parte delle istituzioni comunali, affinché questo periodo di riorganizzazione possa terminare pacificamente il prima possibile”.