Sarno. Il prof. Caiazza presenta il libro “Sapienza Conoscenza Ignoranza nel Nuovo Testamento”

Antonio Caiazza, docente, preside, giornalista, scrittore, storico presenta il libro “Sapienza Conoscenza Ignoranza nel Nuovo Testamento”, pubblicato da Mimep Docete “Settembre libri – Sarno città che legge”, decima edizione.

L’evento

Martedì 5 Settembre 2023 alle ore 18.30, nei Giardini Piccoli di Villa Lanzara, il prof. Antonio Caiazza, notissimo docente del Liceo Classico, Preside, giornalista, scrittore storico presenta il libro “Sapienza Conoscenza Ignoranza nel Nuovo Testamento”.

L’autore sarnese

L’ autore, Antonio Caiazza, è nato a Sarno (SA) l’8 giugno 1940. Si è laureato in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Napoli ed ha insegnato Lettere nei licei della provincia di Salerno. Ha pubblicato libri di storia, in particolare sul brigantaggio meridionale (La banda Manzo e Giuseppe Tardio). Con la MIMEP ha curato il volume delle Omelie di Antioco di San Saba. Nel 2019 ha pubblicato, PAURA E STUPORE, ESTASI E TIMORE NEL NUOVO TESTAMENTO.

Egli appartiene alle “eccellenze” della città di Sarno e la sua presenza a Settembre Libri 2023 non solo è per il Sindaco e l’Amministrazione comunale un grande onore ma anche l’occasione per dimostrare ammirazione e rispetto istituzionale per un uomo ed uno scrittore che ha formato diverse generazioni di studenti sarnesi.

Il libro

Il libro espone una dotta e approfondita ricerca sui temi della sapienza nella Bibbia e non solo: Adamo è nato nell’ignoranza e quindi è incapace di conoscere il bene e il male, così ogni uomo deve industriarsi, aprire gli occhi e le orecchie, mettere in moto il cervello per giungere dall’ignoranza congenita alla conoscenza del mondo che lo circonda.

I temi: l’ignoranza, la conoscenza e la sapienza

Il tema dell’ignoranza fu affrontato anche dagli antichi Greci, i quali furono tesi per lo più alla conquista delle conoscenze in tutti i campi, come fecero pure gli Egiziani e gli altri popoli contemporanei. I Greci, come gli Ebrei, raggiunsero il più alto grado nello studio dell’ignoranza, della conoscenza e della sapienza. In tutti i libri dell’Antico Testamento si trova un accenno alla sapienza e alla conoscenza, soprattutto nei cosiddetti libri sapienziali, in cui argomento precipuo è proprio la sapienza, che proviene da Dio, come una potenza misteriosa, che Dio non concede agli uomini comuni, ma solo a quelli muniti di capacità profetiche e a sacerdoti, patriarchi, re.

I saluti istituzionali

Modera l’incontro l’Assessore alla Cultura Eutilia Viscardi, saluti istituzionali del Sindaco dott. Giuseppe Canfora e della prof.ssa Anna Maria Della Porta, Assessore agli Eventi.

Illustri relatori

Gli illustri relatori sono il prof. Rino Mele, poeta e scrittore, padre Emanuele Bochicchio ed il prof. Vincenzo Guarracino, poeta e scrittore; letture di Antonio Izzo.

La serata sarà allietata dalla voce di Valentina Corrado, degustazioni a cura dell’Istituto Alberghiero Domenico Rea di Nocera Inferiore.