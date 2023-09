Scafati. Il consigliere Carotenuto lancia l’appello per il Palatenda

Nella prossima commissione consiliare Sport il consigliere di minoranza proporrà l'utilizzo dei fondi "Sport e Periferie" per il progetto non concluso in via Tricino

Scafati e Sport, i consiglieri comunali attivi per il rilancio delle attività in vista dell’Autunno, l’arancione Carotenuto rilancia i fondi “Sport e Periferie”. Le risorse ministeriali saranno accessibili fino al termine massimo del prossimo primo Ottobre, il consigliere comunale di minoranza è deciso a sfruttare l’occasione per la ripresa di alcune strutture pubbliche, su tutte il Palatenda di via Tricino.

La commissione consiliare

Il prossimo lunedì palazzo Mayer ospiterà la commissione consiliare permanente sullo Sport, che all’ordine del giorno affronterà in primo luogo criteri, tempi di assegnazione e applicazioni delle tariffe allo stato attuale delle diverse strutture pubbliche comunali. L’attenzione è alta in questo senso sullo Stadio Comunale, che già nelle scorse settimane è tornata ad essere vissuta, oltre che dalla storica Scafatese Calcio, da diverse realtà sportive, scafatesi e non.

Tema permessi

“Non possiamo che essere contenti che il nostro stadio venga vissuto da tante realtà sportive, ma come ruolo istituzionale abbiamo il dovere di organizzare e fare il punto della situazione” ha dichiarato Carotenuto, che nello specifico aggiunge “E’ mia intenzione fare chiarezza sulle modalità di svolgimento di alcune attività, per fare chiarezza e organizzare al meglio la prossima stagione sportiva”. Il consigliere di minoranza chiederà quindi all’amministrazione e al presidente della commissione Raffaele Ciliberto novità sull’argomento, anche in ottica della prossima presentazione in assise del nuovo regolamento di gestione delle strutture sportive pubbliche, oggetto già di discussione con la richiesta di modifiche da parte delle minoranze.

Palatenda

Altro tema principale per l’agenda politica dei prossimi cinque anni è la ripresa di spazi e progetti abbandonati da anni, come il Palatenda di via Tricino, finanziato proprio durante i due primi due mandati alibertiani attraverso fondi nazionali ma rimasta, nelle vicissitudine politiche, uno scheletro nel mezzo della città e ritrovo di degrado e vegetazione. “Il Palatenda può rappresentare una struttura per il rilancio di una serie di attività sportive storiche per il nostro territorio, come ad esempio la pallamano” ha dichiarato in tal senso Carotenuto “Esiste la possibilità di attingere a nuovi fondi nazionali, è un’opportunità da non lasciarsi scappare e speriamo che l’amministrazione ascolti una proposta costruttiva per la cittadinanza”. Molti temi da dibattere quindi nella prossima commissione Sport, che per l’occasione godrà della presenza anche di dirigenti comunali, volti a chiarire aspetti tecnici per il possibile rilancio del Palatenda attraverso i fondi nazionali.