Carabinieri di Amalfi arrestano a Maiori 2 pusher in flagranza

La sera del 3 settembre, in Maiori, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Amalfi hanno arrestato, in flagranza di reato, M. C. e G. D.A., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto in flagranza

I due sono stati individuati in possesso di 35.8 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 10.7 gr. di marijuana, della somma in contanti di euro 1.041,75 suddivisi in banconote e monete di vario taglio nonchè di un bilancino di precisione, contenuti all’interno di una borsa da donna lanciata dall’auto nel corso del controllo da parte dei militari.