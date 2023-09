Invasione di cinghiali. Emergenza nell’Agro e Cilento

Le aree collinari del Cilento, Agro Nocerino Sarnese e Valle dell’Orso uniti da un’emergenza comune legata alla massiccia presenza di cinghiali. Il mammifero “artiodattilo della famiglia dei suidi” sta producendo ingenti danni a fondi e coltivazioni. Nel Cilento collinare, come riporta “Il Mattino”, si è costituito un comitato cittadini che chiedono l’intervento delle principali istituzioni territoriali affinché vengano disposti provvedimenti a salvaguardia di colture e strutture ogni giorno vengono distrutte dagli ungulati.

Esasperazione

C’è una diffusa esasperazione per questa invasione che per ora non trova riscontro nelle istituzioni. Vengono chiesti interventi legislativi e l’attuazione di azioni concrete sul territorio per mitigare gli impatti negativi.

Anche l’agro invassa dai cinghiali

Anche nell’agro la stessa situazione. A Pagani da tempo gli ungulati invadono nelle ore notturne l’area pedemontana della città mettendo in pericolo la popolazione residente, considerato che l’area interessata dall’invasione è anche in prossimità del centro cittadino. Anche in questa zona la proliferazione della specie è particolarmente rapida fino a estendersi anche nell’area del Parco dei Monti Lattari tra i comuni di Sant’Egidio del Monte Albino, Angri e San Marzano sul Sarno, seppure per il momento non si segnalano particolari situazione critiche.