Nocera Inferiore. Mensa scolastica è polemica sulla data d’inizio

Nocera Inferiore. Avvio dell’anno scolastico in città. L’attenzione è puntata sul servizio di mensa scolastica. I genitori temono ritardi

Avvio dell’anno scolastico in città. L’attenzione è puntata sul servizio di mensa scolastica. I genitori temono ritardi rispetto a un’attivazione immediato del servizio dall’inizio dell’anno scolastico. L’amministrazione comunale rassicura sull’avvio del servizio. Voci ufficiose parlando addirittura dell’ipotesi che la refezione per le scuole primarie, che quest’anno si troveranno per la prima volta a dover gestire il tempo pieno, possa partire già il 18 settembre. Tempi stretti dunque.

Le rassicurazioni

A rassicurare genitori e comitati l’assessore alla Scuola, Federica Fortino: “Andremo in continuità con la vecchia ditta anche per le primarie nelle more dell’indizione della nuova gara” dice la delegata alle politiche scolastiche sulle colonne del quotidiano “La Città”.

Manutenzione delle scuole

Ultimi giorni per intervenire anche per il completamento delle manutenzioni e l’adeguamento delle aule che dovranno ospitare classi e mense. Le maggiori criticità si riscontrano al II Istituto comprensivo che ha collocato i propri alunni tra la “De Lorenzo” e il plesso “Santa Chiara” del III istituto comprensivo, in quanto il plesso di Capocasale è sottoposto a intervento di riqualificazione. La dirigente Teresa Staiano terrà il primo collegio dei docenti nell’aula magna del convento di Sant’Antonio.

