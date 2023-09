Cava de’ Tirreni. Madonna dell’Olmo: presentati i programmi civili e religiosi

Sono stati presentati, stamattina, dal Sindaco Vincenzo Servalli, dal Rettore della Basilica Santuario della Madonna dell’Olmo, padre Andrea Castagna e dal Consigliere delegato alla Cultura, Armando Lamberti , i programmi civili e religiosi per i festeggiamenti della festa patronale della Madonna dell’Olmo.

Ricco cartellone

Dal 7 al 12 settembre, il programma civile dell’Amministrazione Servalli prevede un ricco cartellone di eventi culturali, per bambini, mostre, grandi concerti, sport con il Csi, la tradizionale banda musicale, oltre all’installazione delle luminarie, le bancarelle lungo il centro storico e le giostre.

Il commento del sindaco

“Quest’anno l’Amministrazione ha stanziato ben 16 mila euro – afferma il Sindaco Servalli – la cifra più alta di sempre, alla quale bisogna aggiungere gli sponsor per una somma totale di circa 23 mila euro. I festeggiamenti in onore dalla Santa Patrona sono l’evento più importante e ritengo più sentito dalla città è l’Amministrazione ha il dovere di onorare con il massimo sforzo possibile, soprattutto dopo gli anni terribili della pandemia”.

L’Indulgenza plenaria

Durante il periodo della festa sarà concessa l’Indulgenza Plenaria a quanti parteciperanno alle celebrazioni presso la Basilica dell’Olmo.

Le celebrazioni

Oltre ai tanti eventi, il programma religioso prevede: venerdì 8, in occasione della natività della Beatissima Vergine, alle ore 19, si terrà nel chiostro della basilica il solenne Pontificale presieduto da S.E. Mons. Orazio Soricelli, al termine il Sindaco Servalli rivolgerà la preghiera alla Vergine e farà omaggio a nome della Città dell’olio che alimenta la lampada che arde davanti al trono e deporrà un fascio di fiori; sabato 9, Pontificale di S.E. Mons. Gaetano Castello, Vescovo ausiliare di Napoli; domenica 10, Pontificale di S.E. Mons Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra; lunedì 11, Pontificale di S.E. dom Michele Petruzzelli , Abate dell’Abbazia benedettina SS. Trinità; martedì 12, per la Festa del Santissimo nome di Maria, il solenne Pontificale sarà presieduto da S.E. Mons. Domenico Battaglia, Arcivescovo metropolita di Napoli.

Il Rettore della Basilica

“La devozione alla Madonna nostra Patrona è un sentimento molto profondo nei cittadini – afferma il Rettore della Basilica, padre Andrea Castagna – che si rinnova ogni anno sempre con grande fervore ed è un impegno che i Padri Filippini onorano nel nome della nostra Santa Patrona e per l’intera cittadinanza, con un programma di celebrazioni ed eventi religiosi sempre molto seguiti”.

Programma civile

Giovedì 7 si apre il cartellone degli eventi civili con l’inaugurazione di tre importanti mostre: “Cava: luoghi e memorie”, (foyer teatro comunale); “I miracoli eucaristici”, “Il sacro, la sacralità ed il profano” (Palazzo San Giovanni), alle ore 21 nel Giardino delle Clarisse “Sonorità Napoletane”.

Venerdì 8 giro per la città del Gran Concerto Bandistico e matinèe in piazza duomo; alle ore 11 ed alle ore 18 spettacoli per bambini a Palazzo San Giovanni; alle ore 21 “Concerto Orchestra all’Italiana Renzo Arbore Tributo” in piazza duomo.

Sabato 9 alle ore 18 spettacolo per bambini (palazzo San Giovanni) alle ore 21 concerto in piazza duomo.

Domenica 10, cicloturistico a cura del Csi; alle 11.30 ed alle 17.30 spettacolo per bambini a Palazzo San Giovanni; alle ore 18 nel salone di Palazzo San Giovanni “Conversazione sul tema Fede e Devozione popolare” e spunti di riflessione dal volume “I Santi Patroni”; alle ore 21 grande concerto della “Nientedimeno Swing Band” con special guest star Kelly Joyce.

Lunedì 11, alle ore 17.30 nell’Aula consiliare di Palazzo di Città, incontro di studi in ricordo del cavese Benedetto Marzullo in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita del fondatore del celebre Dams di Bologna; alle ore 21 in piazza duomo il grande concerto de “La Dolce Vita Live Orchestra” con immagini e musica dai più grandi film della cinematografia mondiale con importanti ospiti del mondo del cinema.

Martedì 12, il cartellone civile si concluderà con, alle 10, il giro della Città del “Concerto Bandistico Città di Bracigliano”, alle ore 12 Matinèe e alle ore 21 il “Gran Concerto” in piazza duomo; alle ore 11 ed alle ore 18 spettacoli per bambini a Palazzo San Giovanni.

Il consigliere delegato alla Cultura

“L’Amministrazione comunale – afferma il Consigliere delegato alla Cultura – nel segno delle precedenti programmazioni, intende promuovere una serie di concerti, incontri culturali e momenti di sano svago in cui vivere serenamente insieme ai propri cari queste importanti giornate di festa. L’obiettivo è quello di coniugare con sapienza e con equilibrio la fondamentale dimensione spirituale, legata alla devozione per la Vergine Santissima dell’Olmo, con la componente culturale, identitaria e ludica. Buona festa a tutti, illuminati dalla Vergine Maria!”.