Nocera Inferiore. Rissa tra ragazzine in pieno centro

Paura nel centro cittadino dove si è scatenata una rissa tra ragazzine. Provvidenziale l’intervento della polizia che ha evitato che la situazione degenerasse. Il fatto è accaduto domenica scorsa in via Gramsci a Capocasale come riporta il quotidiano “La Città”. La rissa è stata documentata nei video diventati virali sui social. Potrebbero essere ragazzini che probabilmente non hanno nemmeno l’età per essere imputati, forse come per i protagonisti di un altra rissa del fine settimana, quella verificatasi venerdì sera poco distante da via Gramsci, a piazza del Corso. Anche in questa occasione sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore.

Escalation

Nocera Inferiore registra numerosi episodi di microdelinquenza. Un atto vandalico è stato registrato nei confronti di una scuola paritaria della zona. Un ragazzo si è scagliato contro la porta di ingresso, frantumandola. L’episodio si è verificato al palazzo Buoninconti. I condomini hanno presentato un esposto denuncia al commissariato, anche per segnalare i continui schiamazzi. Preoccupa questa vera e propria escalation che coinvolge fasce di giovanissimi minori, poco più che bambini.

