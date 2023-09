Scafati. Contrada Bagni alla ricerca della sua identità (video)

L’annullamento della festa della pizza in contrada Bagni mette in evidenza anche la storica frattura della frazione con il resto del tessuto cittadino. La comunità cittadina aveva riposto aspettative per il ritorno dell’evento nella periferia scafatese annullato per conseguenza dei mancati adempimenti in ordine di sicurezza. La giunta comunale aveva già provveduto a patrocinare moralmente l’evento. Una corsa contro il tempo rivelatasi vana. L’evento in programma fino a domenica prossima, infatti, è stato annullato. La festa della pizza a Bagni mancava esattamente da sette anni. Questa volta i maestri pizzaioli non potranno aggregare nella piazza del Santuario della Madonna dei Bagni migliaia di persone proprio per motivi di sicurezza.

Altri problemi connessi alla contrada Bagni: possibile contesa

L’annullamento sembra soltanto la punta dell’iceberg per questa parte di comunità cittadina che nelle ultime settimane è stata oggetto anche di una possibile contesa istituzionale simile a quella appena dipanata dal Consiglio di Stato per Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino. Dalla vicina confinante Angri, infatti, ci sarebbero delle rivendicazioni sulla territorialità Scafatese di contrada Bagni, una questione che presto potrebbe alimentarsi nella “opportune sedi” aprendo un nuovo fronte.

Il servizio è di Alfonso Romano