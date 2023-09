Scafati. Mancano i permessi: salta festa della pizza a Bagni

Festa della pizza, il ritorno del grande evento nella periferia scafatese è stato annullato. Mancano a Palazzo Mayer alcuni adempimenti in ordine di sicurezza, la giunta comunale aveva già provveduto a patrocinare moralmente l’evento. Una corsa contro il tempo, che però stavolta non ha dato i suoi frutti. L’evento in programma da oggi a domenica, infatti, è stato annullato per la mancanza di permessi da parte degli uffici comunali. La comunità scafatese, dunque, è costretta a privarsi del ritorno di uno degli eventi più seguiti in zona.

Le motivazioni

La festa della pizza a Bagni mancava esattamente da sette anni, interrompendosi dopo i due mandati sindacali di Pasquale Aliberti. Proprio l’attuale primo cittadino, una volta eletto, aveva dato il proprio ok all’evento. Questa volta, però, i maestri pizzaioli non potranno aggregare dinanzi al Santuario della Madonna dei Bagni migliaia di persone per problemi di sicurezza. «Dobbiamo a malincuore dare questa brutta notizia per il comitato organizzatore e tutta la cittadinanza scafatese. Come amministrazione comunale abbiamo provato a fare il massimo per supportare tale iniziativa, anche attraverso il patrocinio morale, ma purtroppo mancano ancora tutta una serie di autorizzazioni fondamentali per il corretto svolgimento dell’evento. Purtroppo i contatti in questo senso si sono intensificati troppo tardi e in vicinanza di altri impegni che hanno oberato tutta la macchina» ha spiegato l’assessore delegata ai Grandi eventi e vicesindaco, Teresa Formisano.

La delusione degli organizzatori

Delusi anche gli organizzatori: «Abbiamo lavorato instancabilmente per cercare di superare le sfide che si sono presentate, ma per circostanze al di fuori del nostro controllo, non siamo riusciti a farlo. Nonostante questo ostacolo, continueremo a cercare modi per promuovere il nostro meraviglioso territorio. Desideriamo ringraziarvi di cuore per il vostro sostegno e comprensione in questo difficile percorso. È stato un viaggio emozionante con voi e speriamo che, in futuro, si possano trovare nuove opportunità da festeggiare insieme» hanno spiegato gli organizzatori del gruppo “Amici della Piazza”, rammaricati per quanto accaduto.

Alfonso Romano