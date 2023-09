Pagani. Rete fognaria in Via Leopardi, intesa con Gori

Pagani. Prevenzione del rischio idraulico in città, l’amministrazione comunale corre ai ripari e avvia i lavori su via Leopardi

Prevenzione del rischio idraulico in città, l’amministrazione comunale corre ai ripari e avvia i lavori su via Leopardi corre ai ripari e avvia i lavori su via Leopardi. La strada, come tante altre zone cittadine, non sono ancora collegate alla rete gestita dalle Gori.

Collaborazione tra Gori e Comune

Comune di Pagani e società che gestisce il servizio idrico anche in città, dunque, tornano nuovamente a collaborare per dare risposte concrete alla cittadinanza. Su via Leopardi, da tempo, centinaia di famiglie da anni sono costrette a investire personalmente per garantirsi servizi idrici essenziali senza particolari problemi. Questo avviene proprio per la mancanza di un’infrastruttura fognaria.

Durata del cantiere

Dopo diversi incontri, dunque, il cantiere, che durerà tutto il mese, è diventato realtà. Tutto è legato, infatti, non solo al mancato collettamento delle abitazioni, ma anche a tutti i guasti alla rete idrica denunciati da un anno a questo parte e, in maniera più intensa, durante il periodo estivo. In diverse zone, come via Filettine o nei pressi del Parco Arancio, gli operatori della Gori sono dovuti intervenire su un sistema esistente, ma purtroppo estremamente vetusto. L’obiettivo dell’amministrazione comunale paganese, ovviamente, è garantire, attraverso un forte pressing e confronto con la società e la Regione Campania, il completamento della rete fognaria in tutto il territorio comunale quanto prima possibile e provvedendo intanto alla manutenzione di tubi che perdono acqua o non la portano a destinazione.

Un servizio migliore

Dal Comune, intanto, l’avvio dei lavori in via Leopardi ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai vertici della maggioranza: «La fognatura nera permetterà alle famiglie residenti non solo un servizio migliore, ma anche un notevole risparmio economico, poiché le abitazioni potranno allacciarsi alla rete, evitando l’utilizzo massiccio di pompe così come fatto fin ora, con relativo dispendio economico – dicono il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, e l’assessore delegato, Felice Califano – Questa opera è di fondamentale importanza per gli abitanti della zona. L’abbiamo fortemente voluta come amministrazione comunale».

Alfonso Romano