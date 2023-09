Nocera Inferiore. Treni, linea veloce: si, ma “di notte”

Nuovi treni sulla linea storica Napoli – Salerno e viceversa. Il problema del trasporto ferroviario da e per l’Agro verso Napoli e a sud di Salerno resta tale da quando è stata soppressa la linea storica a veloce percorrenza e sono aumentati tempi o si rende necessario il cambio a Salerno. Oggi sono stati annunciati da RFI e Regione due treni supplementari per i pendolari. Indubbiamente un piccolo passo in avanti ma sull’effettiva utilità di queste corse soprattutto in relazione agli orari di transito e fermata alla stazione di Nocera Inferiore si sono levati molti dubbi degli stessi pendolari, ma anche da più parti negli ambienti politici cittadini.

“Leggo di una certa enfasi nel dar notizie di due nuove corse “veloci” da e per Napoli attivate da RFI e Regione. O meglio da Salerno per Napoli e viceversa. Ma che fermano anche a Nocera. Attenzione: l’orario. Quella della mattina parte alle 5.30 da Salerno e sarà dopo pochi minuti a Nocera. Quella della sera partirà alle 22.30 da Napoli per Salerno e fermerà poco prima delle 23 a Nocera2” dice l’ex sindaco Manlio Torquato, da sempre impegnato sul ripristino della linea storica, in una sua riflessione social.

Ancora lo stesso ex primo cittadino afferma: “Risultato: la linea veloce (da tempo soppressa) tanto invocata e necessaria sul nostro popoloso territorio, la prendiamo di notte: una volta però. Il resto della giornata quando è normale vivere e spostarsi, resta tutto com’è. E questo territorio, una volta utile centro per gli spostamenti ferroviari tanto da esser stato stravisato da un binario apposito che ne determinò ponti e sottopassi che lo divisero permanentemente in 2, resta tagliato fuori. Allora, credo che la protesta e la lotta nei confronti di RFI e Regione per ridare a Nocera e all’Agro quel che era già suo, debba continuare. Per raggiungere (non nottetempo) almeno la decenza”.

