Pagani. Il Liceo Scientifico “B. Mangino” e Sinergie in Rete fanno squadra

Il Liceo Scientifico “Bartolomeo Mangino” e Sinergie in Rete fanno squadra. Siglata la convenzione per i Percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento (Ptco).

Impresa ed Università

A partire dall’anno scolastico in corso, grazie a tale convenzione, Sinergie in Rete, la Rete di Imprese che si occupa di ambiente, ricerca e sviluppo ed innovazione tecnologica, metterà a disposizione degli studenti del Liceo Scientifico “Monsignor Bartolomeo Mangino” di Pagani i suoi rapporti con il mondo dell’impresa e delle Università.

Formazione in aula e in azienda

Gli studenti, attraverso i PTCO- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento- non solo potranno godere di momenti di formazione “in aula” attraverso l’apporto di professori universitari e tecnici universitari ma anche di formazione “in azienda”.

L’obiettivo

L’obiettivo è favorire la diffusione di processi formativi orientati all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie.

Mondo della scuola e del lavoro

Concorrere, quindi, allo sviluppo negli studenti di soft skills, per favorire il collegamento tra il mondo della scuola e quello del lavoro stimolando un continuo improvement attraverso i metodi della sperimentazione, della contaminazione e della implementazione.

Sapere e saper fare

Un percorso importante, dunque, per affiancare al “sapere” il “saper fare”, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi.

Grande soddisfazione

Grande soddisfazione per la Preside del Liceo Scientifico Ezilda Pepe e per il Presidente di Sinergie in Rete Vincenzo Calce, accompagnati nel progetto dalla Docente Responsabile Carolina Vicidomini e dal Direttore Generale di Sinergie in Rete Anna Rosa Sessa.

La presentazione

La convenzione, con i progetti che ne seguiranno, saranno presentati nel corso di un incontro-conferenza che si terrà il prossimo 16 ottobre ore 11.00 presso la Sala “Tommaso Maria Fusco” dell’Auditorium Teatro “Sant’Alfonso Maria de Liguori”